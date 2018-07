Cari amici dem | ma vi rendete conto che con le correnti state uccidendo il Pd?

Carlo Vanzina - oggi i funerali/ Roma - da De Sica a Pupi Avati : tanti amici e Cari per l'ultimo saluto : Carlo Vanzina, oggi i funerali in Piazza della Repubblica a Roma: il regista di Vacanze di Natale è morto all'età di 67 anni, mondo del cinema in lutto(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:15:00 GMT)

Lorella CucCarini : «Sul set con gli amici di sempre» : «Dicono che sei fredda, maestrina, rigida, che interrompi sempre e, soprattutto, che sei bigotta», esordì scherzando – ma neanche troppo – la sua chimerica “rivale”, Heater Parisi, nel corso della Mia nemica amatissima, show televisivo del 2016 dal titolo di un brano di Gianni Morandi. Eppure lei, Lorella Cuccarini, che con l’eterno ragazzo di Monghidoro è oggi sul set (sardo) della fiction L’Isola di Pietro, dimostra tutt’altro ...

Ugo Rossi su Facebook. Nuova polemica : gli 'amici' sgraditi lo sCaricano : TRENTO. Ancora polemiche per Ugo Rossi sul web. Ieri il governatore è tornato su Facebook e lo ha fatto passando da un profilo personale , che aveva chiuso dopo la scoppola del 4 marzo, ad una "pagina"...

InCarichi giudiziari - stop agli amici dei magistrati : Incarichi giudiziari preclusi a professionisti e collaboratori che hanno rapporti familiari, personali e di frequentazione abituale con i magistrati. Queste le novità introdotte dal D.lgs 54/2018 in vigore dal 25 giugno. II decreto interviene a integrazione del codice antimafia modificato qualche mese addietro dalla L.161/17.L'art.35 al comma 3 già prevedeva che non possono assumere l'incarico di amministratore giudiziario, ...

Beppe Fiorello duetto con Lauren Celentano - Amici 2018/ Il Carisma dell'attore a servizio della ballerina : Beppe Fiorello sarà ospite stasera della semifinale di Amici 2018, dove avrà la possibilità di esibirsi con Lauren Celentano, ballerina ancora in gara nella squadra blu(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:10:00 GMT)

Amici - Simona Ventura lancia una frecciata a Heather Parisi : 'La CucCarini è la numero uno' : Frecciatine durante ell'ottavo serale di Amici di Maria De Filippi andato in onda domenica 27 maggio su Canale 5. Durante il consueto segmento dedicato alla Lyp Sync Battle , una sfida che vede ...

“Beh - Lorella CucCarini…”. Amici - Simona Ventura lo dice davvero. Davanti a Heather Parisi! La reazione : Questa settimana Amici è andato in onda di domenica, ma le emozioni e i colpo di scena non sono mancati. Basta pensare alla commozione di Marco Bocci, tornato al Serale dopo dieci giorni di ricovero in ospedale per una forte febbre improvvisa e una sospetta meningite, quando ha visto la sua Laura Chiatti (o meglio: sentito, visto che l’ha riconosciuta appena ha aperto bocca) entrare in studio e cantare ‘A mano a mano’ di ...