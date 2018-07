Caldo | Cagliari | protezione per le ondate di calore e attività sociali

meteoweb.eu

: Oggi domenica si toccheranno i 36 gradi a Roma. I consigli del ministero della Salute. Allerta caldo in città, chia… - positanonews : Oggi domenica si toccheranno i 36 gradi a Roma. I consigli del ministero della Salute. Allerta caldo in città, chia… - positanonews : Oggi domenica si toccheranno i 36 gradi a Roma. I consigli del ministero della Salute. Allerta caldo in città, chia… - SaCe86 : Allerta caldo in città, chiamate al 118 a Cagliari e Palermo -

(Di domenica 15 luglio 2018) Il Comune di, con l’Assessorato delle Politichee Salute, ha previsto misure per affrontare situazioni di difficoltà ed emergenza che si verificano con maggior frequenza nel periodo estivo, e che coinvolgono le persone con maggiore fragilità come anziani, disabili, bambini, e propone interventi finalizzati a sostenere persone vulnerabili esposte a isolamento ed emarginazione. “Abbiamo attivo il servizio di ascolto, prossimità e accompagnamento. Sono attivi si servizizzanti per over 65 o disabili con accompagnatore, comprensivo di trasporto da e per il mare con quattro punti di raccolta dei quali uno presso la struttura comunale di Terramaini. Inoltre abbiamoaggregative,zzanti e ricreative presso Casa Riposo di Terramaini, ginnastica dolce nei parchi cittadini di Terramaini, Monteclaro e lungomare Poetto per due volte la settimana in ...