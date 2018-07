Calciomercato Milan | l' Atlético Madrid stringe per Kalinic

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - via Bonucci? Ecco l’eventuale sostituto : Calciomercato Milan – Il Calciomercato del Milan non decolla, il club rossonero è alla ricerca di un attaccante da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Il club deve obbligatoriamente muoversi anche in uscita, le prime cessioni eccellenti sembravano quelle di Suso e Donnarumma ma nelle ultime ore il più vicino a salutare è Leonardo Bonucci. Dopo una sola stagione il ‘matrimonio’ con i rossoneri sembra essere giunto al ...

Calciomercato. Cavani al Napoli - Conte sulla panchina del Milan : De Laurentiis punta a rafforzare il Napoli e per farlo guarda a Cavani che ha già ricevuto il benestare di Ancelotti. Il giocatore

Calciomercato Milan - Bonucci pensa all’addio : ecco la probabile destinazione del difensore : 1/11 Bonucci (LaPresse/AFP) ...

Calciomercato Sassuolo - accelerata per Locatelli : incontro decisivo con il Milan per chiudere l’operazione : Il direttore generale del Sassuolo è arrivato a Milanello per discutere con i rossoneri di Locatelli, centrocampista che interessa ai neroverdi Il Sassuolo si avvicina a Manuel Locatelli, giovane centrocampista di proprietà del Milan. accelerata decisiva in queste ore del club emiliano, con il direttore generale Carnevali che ha raggiunto Milanello per chiudere una trattativa che va avanti da giorni. Si cerca un’intesa sulla base di ...

Calciomercato Milan - Bonucci in bilico : le ultime : L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', infatti, si sofferma anche sull'ipotesi Chelsea , con Bonucci che potrebbe raggiungere Maurizio Sarri a Londra, alla ricerca di un difensore centrale ...

Calciomercato Milan - il rifinanziamento di Elliott non basta : cessioni eccellenti per ‘soddisfare’ la Uefa : Nonostante Elliott abbia deciso di inserire denaro fresco nelle casse del Milan, le cessioni eccellenti potrebbero rivelarsi obbligatorie per soddisfare i paletti dell’Uefa L’era Yonghong Li è terminata, il fondo Elliott è diventato il nuovo proprietario del Milan. Progetti importanti e volontà di tenere il club, sono questi i capisaldi della nuova gestione, con il CEO Paul Singer pronto ad un aumento di capitale di 50 milioni ...

Milan - Elliott prende in mano il club : Cda rivoluzionato - arriva Maldini e fondi per il Calciomercato! : Paolo Maldini potrebbe rientrare nel Milan dopo il no a Yonghong Li che fece tanto rumore, adesso con Elliott lo scenario sembra essere cambiato Il Milan, come noto, è passato dalle mani di Yonghong Li a quelle del fondo americano Elliott. Manca ancora l’ufficialità, ma nelle prossime ore verrà modificata la composizione del Cda rossonero, ‘eliminando’ così ogni traccia del Milan cinese. All’interno del consiglio ...

Calciomercato Fiorentina - pensiero stupendo del club viola : sfida a colpi di milioni con il Milan : Il club viola ha messo nel mirino Domenico Berardi, esterno offensivo del Sassuolo su cui c’è anche il Milan Non c’è solo il Milan su Domenico Berardi, i rossoneri infatti devono fare i conti adesso anche con la Fiorentina che ha messo l’esterno offensivo neroverde nel mirino. Prima richiesta di informazioni di Corvino alla società emiliana, che valuta il proprio giocatore almeno trenta milioni di euro. Esclusa una nuova ...

Calciomercato Milan - Mirabelli : “Suso all’Inter? Lo escludo” : “Escludo che Suso possa andare all’Inter”. E’ tassativo il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, a proposito dei contatti fra l’agente dell’attaccante e il club nerazzurro. “Per quanto mi riguarda, i procuratori possono parlare, ma escludo in modo categorico che Suso possa andare all’Inter. Ha una clausola per l’estero e ha sempre dichiarato di voler restare al Milan. Escludo che possa ...

Calciomercato Milan - Gattuso : «Da Bacca non voglio sentire discorsi da bischero» : MilanO - "Da oggi pomeriggio l'obiettivo è prepararci con la testa per giocare l'Europa League. L'abbiamo conquistata sul campo. Se poi non la giocheremo, pazienza, andremo alla ricerca di altri ...

Calciomercato Milan - Immobile o Morata? Le indicazioni di Gattuso e Mirabelli : Calciomercato Milan – Prende il via la nuova stagione del Milan, in particolar modo il club rossonero ha intenzione di tornare in Europa dopo l’ufficialità dell’esclusione dall’Europa League arrivata dalla Uefa. indicazioni di mercato da Gattuso in conferenza stampa: “Dico sempre la verità, non sono stati 50 giorni facili per come sono fatto e posso garantire che ho vissuto di peggio anche in club non come il ...

Calciomercato Milan - ufficiale l’arrivo di Halilovic : Alen Halilovic è ufficialmente un giocatore del Milan. Lo annuncia il club rossonero sul proprio sito. “Ac Milan – si legge – comunica di aver acquisito dall’Amburgo a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alen Halilovic. Il centrocampista croato ha firmato un contratto che lo lega al club rossonero fino al 30 giugno 2021”. Halilovic, croato di 22 anni, ha chiuso la scorsa stagione in prestito al Las ...