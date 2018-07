Calciomercato | Courtois è vicino al Real Madrid

calcioweb.eu

: ?? #RealMadrid, c’è l’offerta per #Courtois: intesa già raggiunta con il portiere belga, manca solo il sì del Chelse… - MatteoPedrosi : ?? #RealMadrid, c’è l’offerta per #Courtois: intesa già raggiunta con il portiere belga, manca solo il sì del Chelse… - MondoPalermo : Calciomercato Real Madrid, blitz dei blancos per Courtois ed Hazard: la trattativa col Chelsea… - isaacayoleka : RT @salvione: Courtois a un passo dal Real, il Chelsea si lancia su Alisson -

(Di domenica 15 luglio 2018) Terminato il Mondiale del Belgio con la conquista del terzo posto, i giocatori della selezione del ct Martinez ridiventano, in molti casi, obiettivi di mercato. Il discorso riguarda in particolare Eden Hazard e Thibaut. In estate potrebbero lasciare il Chelsea e non a caso ieri Hazard, dopo la ‘finalina’ contro l’Inghilterra, si è lasciato scappare la frase “sapete tutti dove voglio andare”, ovvero il, che lo vuole per far dimenticare ai tifosi l’addio di Cristiano Ronaldo. Ma per il giornale sportivo ‘Marca’ quello piùal club campione del mondo, che cerca un portiere, è, visto che la dirigenza delstarebbe cercando di stringere i tempi con il Chelsea e i rappresentanti del calciatore per concludere la trattativa.ha ancora un anno di contratto con i Blues, ma ha già fatto sapere ...