Calcio | Sean Cox fuori dal coma Il tifoso del Liverpool era stato aggredito da alcuni

(Di domenica 15 luglio 2018) Non fu certo una notte da ricordare quella del 24 aprile, a precedere l'andata delle semifinali di Champions League trae Roma ad Anfield.Cox,dei Reds, subì un'aggressione da parte disupporter giallorossi e a lungo fu in pericolo di vita. Nella tarda serata di ieri la liete notizia: il 53enne è uscito dallotoso in cui si trovava ed è vicino all'essere dichiaratopericolo. Da fine maggio ilsi trova al Beaumont Hospital, a Dublino, dove ètrasportato per proseguire la degenza vicino ai propri familiari. Un segnale molto positivo che fa sorridere i suoi cari ed anche tutto il mondo del.