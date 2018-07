Calabria | bimba di 4 anni rischia di annegare in un resort

Blastingnews

(Di domenica 15 luglio 2018) Poche ore fa una bambina di solo 4hato di morire annegata VIDEO inmentre si trovava in una piscina di un. Il bagnino è riuscito fortunatamente a salvarla. Sempre innella notte si è verificato un grave incidente stradale dove è rimasto ferito un uomo di 45, bambinadi affogare in una piscina Una bambina di 4nella giornata di oggi 14 luglio hato di morire affogata all'interno di una piscina presente in unsituato nella cittadina di Villapiana, in provincia di Cosenza. La vicenda si è verificata precisamente all’Otium Sibariverso le ore 12:00. Dalle prime informazioni che ci giungono sembrerebbe che la bambina si stava facendo il bagno in piscina, quando per cause ancora da accertare, ha iniziato a chiedere aiuto. Il bagnino di turno, un ragazzo di 27, Domenico Imperio, ...