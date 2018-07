Cagliari - Maran : 'Questo gruppo ha grande voglia. Sarà campionato lungo e difficoltoso' - : ... primatista di presenze con la maglia della Nazionale , ben 134, , ha ottenuto il permesso di recarsi a Mosca per seguire la storica gara della Croazia, impegnata nella finale di Coppa del Mondo ...

DIRETTA / Cagliari Rapp. Locale (risultato finale 9-0) streaming video e tv : ottimi spunti per Maran! : DIRETTA Cagliari Rappresentativa Locale info streaming video e tv: orario e risultato live della prima partita amichevole dei rossoblù (oggi 8 luglio)(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Castro : “felice di essere qui. Maran mi ha voluto a Cagliari” : E’ arrivato a Cagliari dal Chievo fortemente voluto da Maran, che lo avuto prima a Catania e poi a Verona. Dal preritiro di Aritzo, paese di montagna in provincia di Nuoro, Lucas Castro si presenta così: “Il presidente Giulini e il ds Carli mi hanno cercato con insistenza, il fatto poi che ci fosse il mister è stato un altro dettaglio a favore: la scelta per me è stata velocissima. Ho trovato una società che vuole fare le cose ...

Castro - Maran mi ha voluto a Cagliari : ANSA, - ARITZO, NUORO,, 7 LUG - E' arrivato a Cagliari dal Chievo fortemente voluto da Maran, che lo avuto prima a Catania e poi a Verona. Dal preritiro di Aritzo, paese di montagna in provincia di ...

Cagliari - il mercato non si ferma : due nomi nuovi per Maran : Cagliari pronto a rafforzare la rosa a disposizione di mister Maran, c’è da colmare un vuoto sulla corsia di sinistra Il Cagliari non si ferma a Srna. Il calciomercato del club sardo prosegue a testa bassa, con il patron Giulini che vuole regalare due nuovi colpi a mister Maran. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, dopo l’addio di Miangue al club, il nome nuovo per la corsia di sinistra è quello di Peluso del Sassuolo, ...

Giulini show sul mercato del Cagliari : il patron fa i nomi per Maran! : Da Barella a Castro, passando per altri obiettivi del club Cagliaritano, il presidente Giulini fa il punto sul calciomercato del Cagliari Il Cagliari sta lavorando sul mercato per rafforzare la rosa da mettere nelle mani di Rolando Maran, nuovo tecnico del club sardo. Il presidente Giulini, ha parlato oggi delle prossime mosse, durante l’inaugurazione della “Mostra Artigianato” all’interno del museo della Sardegna ...

Calciomercato Cagliari - quattro innesti per Maran : così cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Cagliari – Inizia un nuovo progetto in casa Cagliari con l’arrivo in panchina di Rolando Maran, l’obiettivo per l’ex Chievo è quello di disputare una stagione tranquilla e conquistare la salvezza. Il colpo importante è stato piazzato, si tratta del terzino Srna che si candida ad essere l’uomo in più della retroguardia. Mossa anche per il centrocampo, l’obiettivo principale è quello di trattenere ...

Calciomercato Cagliari - ecco il colpaccio per il tecnico Maran : Calciomercato Cagliari – Colpo di mercato nelle ultime ore. Il Cagliari si appresta a concludere il colpo Srna. Un acquisto a dir poco a sorpresa, quello del presidente Giulini. Dopo l’offerta dei giorni scorsi, adesso la ‘rosea’ parla di un affare in dirittura d’arrivo. Il sì di Srna è arrivato, l’ex calciatore dello Shakhtar si appresta dunque a prendere possesso della corsia destra Cagliaritana. Maran potrà contare sul ...

Calciomercato Cagliari - Maran aspetta Castro : Cagliari - Lucas Castro resta la prima scelta di Rolando Maran , ma se tardasse ad arrivare l'intesa con il Chievo il Cagliari ha già la contromossa in Alberto Grassi , che sta per chiudere la sua ...

Cagliari - ecco le prime parole di Maran : “lavoro e passione” : “Sono ancora arrabbiato per l’esonero con il Chievo. Ma penso che se questo mi dá una spinta, allora è tutta salute”. È il carattere di Rolando Maran, nuovo allenatore del Cagliari: niente rimpianti per il passato, l’esperienza serve solo per costruire il futuro. E il domani, sino al 2020, proprio l’anno del centenario del club, è solo rossoblù. “Conoscevo già il significato di allenare una squadra che ...

Cagliari : Maran - 'lavoro e passione' : ANSA, - Cagliari, 7 GIU - "Sono ancora arrabbiato per l'esonero con il Chievo. Ma penso che se questo mi dá una spinta, allora è tutta salute". È il carattere di Rolando Maran, nuovo allenatore del ...

