Bullizzata perché col taglio corto | la lettera della 15enne | parlo e vinco io

tgcom24.mediaset

: @OneD__princess Okay PERCHÉ MI STATE TUTTI parlando DI VECCHIAIA 118 comuqnue grazie mille tesoro. I love you??????… - sylviatlas : @OneD__princess Okay PERCHÉ MI STATE TUTTI parlando DI VECCHIAIA 118 comuqnue grazie mille tesoro. I love you??????… - BabyStella_01 : @shitliveson @racchio @Lampascione @cliffo__ @FilSava Mi sembra tutto orribile allo stesso piano. Una ragazzina si… - maxsimy1 : @notablogger_ @larapiras88 @mafaldapeanuts @JayRyan ma come ti permetti, tu che non sai essere solidale neanche per… -

(Di domenica 15 luglio 2018) Un nuovo caso di bullismo è stato denunciato a Roma , al Liceo Platone. La vittima è una, presa in giro dalle compagne per un difetto motorio ecol capelloe additata come " ...