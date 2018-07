Buffon | prima da dimenticare | rigore provocato e 2 gol subiti

Juventus - Perin alla ‘prima’ da bianconero : “emulare Buffon sarà impossibile” : Juventus, Mattia Perin è stato presentato oggi a stampa e tifosi bianconeri, il portiere si giocherà il posto con Szczesny “Emulare quello che ha fatto Buffon sarà difficilissimo, se non impossibile. E’ il più grande portiere degli ultimi 30 anni della storia del calcio, è il punto di riferimento per tutti”. Sono le parole del neo portiere della Juventus, Mattia Perin, che si giocherà il posto da titolare assieme a ...

Calciomercato - Buffon e la famiglia Weah nel destino : prima George - ora Timothy : Fresco del trasferimento al PSG, nuova tappa della carriera dopo i trionfi in serie conquistati a Torino, Gigi Buffon è pronto a tuffarsi nella nuova avventura parigina all'età di 40 anni. Nessun peso ...

Juventus - Buffon shock : “ecco cosa è successo prima della gara contro la Reggina - pensavo di morire” : Nelle ultime ore tiene banco il futuro del portiere Buffon ma il numero uno ha attraversato un momento difficile dovuto alla depressione. “Avevo perso la gioia di vivere, non davo più sollecitazioni al mio cervello per sottrarlo alla fissazione in cui era caduto”, rivela il portiere in uno stralcio del libro ‘Demoni’ pubblicato da ‘La Stampa’: “non potrò mai scordare una sfida di campionato contro la Reggina, in casa. prima della partita, ...

Alena Seredova - l'unica tifosa contenta dopo l'addio di Gigi Buffon : «Adesso sarò più juventina di prima» : «Adesso tornerò a tifare Juve ancora di più, tantissimo» parola di Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon - portiere della Juve e della Nazionale - madre...

Di nuovo foto Buffon morto in un incidente e virus 3476301066 - la bufala bis di primavera : Le più originali ritornano sempre e la foto Buffon morto in un incidente corredata dal virus proveniente dal numero 3476301066 è la bufala bis che già ci ha allietati una volta dall'inizio di questo 2018. La fake news viene fuori alla ribalta anche in queste ore, sempre come assurda catena WhatsApp super condivisa. Come già detto, proprio all'inizio di quest'anno, avevamo avuto modo di esaminare la bufala della foto Buffon morto: in sostanza ...