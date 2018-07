Buffon - esordio amaro con il Psg : prende due gol in 45' : PARIGI - Non inizia con il piede giusto l'avventura di Gigi Buffon con la maglia del PSG . I campioni di Francia hanno infatti perso 4-2 contro il Chambly, formazione del Championnat National 1, terza ...

Da Couto a Stoichkov : che fine hanno fatto i protagonisti dell'esordio Buffon : L'ex Pallone d'Oro ha girato il mondo come calciatore, si è riciclato come allenatore , al Celta Vigo e in patria, , ha fatto il consulente di mercato in Bulgaria per il Barcellona, ha partecipato ad ...