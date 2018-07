Brozovic | il suo agente avverte l' Inter | ' C' è chi può pagare la clausola

Blastingnews

(Di domenica 15 luglio 2018) Marceloè sicuramente uno dei punti di ripartenza importanti dell'2018/2019 VIDEO. Saldamente legato da un contratto che scadra' nel 2021, il giocatore dovrebbe essere tra i perni della formazione titolare nerazzurra della prossima stagione. Il suoapre alla possibilita' che possa rinnovare ulteriormente il suo legame con il club milanese, ma non esclude nel contempo che ci possa essere qualche altra societa' sulle sue tracce. Ladi rescissione diè pari a 50 milioni, ci sono certamente top club in grado di fare questo investimento. Spalletti gli ha trovato un ruolo ideale La parabola nerazzurra del centrocampista croato, per certi versi, è abbastanza singolare. Arrivato nel gennaio del 2015 ed annunciato come un grande talento in prospettiva, il giocatore aveva spesso alternato prestazioni di alto livello ad altre decisamente ...