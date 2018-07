Britney Spears sorprende al via del tour estivo | con ' Clumsy' e ' Change Your Mind'

Britney Spears ha dato il via al suo Piece Of Me Tour : Consoliamoci così visto che non verrà in Italia! The post Britney Spears ha dato il via al suo Piece Of Me Tour appeared first on News Mtv Italia.

Pitbull ha annunciato l'arrivo di una nuova canzone con Britney Spears e Marc Anthony : Si vola!

Britney Spears : ecco perché - per ora - non può sposare il fidanzato Sam Ashgari : Ma c'è qualcuno nella famiglia della cantante che non è d'accordo con le possibili nozze : ti raccontiamo tutto nel video! Britney Spears ha annunciato il suo ritorno sui palchi di tutto il mondo con ...

Britney Spears : ecco perché (per ora) non può sposare il fidanzato Sam Ashgari : Qualcuno in famiglia non è d'accordo The post Britney Spears: ecco perché (per ora) non può sposare il fidanzato Sam Ashgari appeared first on News Mtv Italia.

Lady Gaga ha cantato in lip sync "…Baby One More Time" di Britney Spears in un'occasione speciale : Sempre favolosa

Rinascere (come Britney Spears) : C'è una verità che Oscar Wilde, nel Ritratto di Dorian Gray, mette in bocca a Lord Henry in una frase simbolo che dentro Britney Spears sembra riecheggiare come un vangelo apocrifo: «Non c'è nulla al mondo che valga come la giovinezza». Così, seppur passati 20 anni da quando nel 1998 faceva il suo trionfale ingresso nel pop da Lolita cantando e ballando Baby One More Time, lo è rimasta, ragazza. O forse sarebbe meglio dire: è tornata a ...

Britney Spears e Backstreet Boys : le news sulla nuova musica Video : Nel corso degli ultimi giorni, sono trapelate online delle importanti indiscrezioni concernenti i nuovi progetti musicali di Britney Spears e Backstreet Boys. Ecco le importanti novita' sul conto degli artisti americani più ti dagli amanti del Pop anni '90. Britney è pronta per la nuova musica: il gossip sui nuovi progetti Online spopola, da diversi giorni, la notizia che vede Britney Spears aprirsi sul conto del suo tanto chiacchierato e ...

Britney Spears e Backstreet Boys : le news sulla nuova musica : Nel corso degli ultimi giorni, sono trapelate online delle importanti indiscrezioni concernenti i nuovi progetti musicali di Britney Spears e Backstreet Boys. Ecco le importanti novità sul conto degli artisti americani più seguiti dagli amanti del Pop anni '90. Britney è pronta per la nuova musica: il gossip sui nuovi progetti Online spopola, da diversi giorni, la notizia che vede Britney Spears aprirsi sul conto del suo tanto chiacchierato e ...

In aereo come Britney Spears - su un volo Ryanair lo steward che balla Toxic : ROMA – Quando certe canzoni partono è impossibile non ballarle o cantarle. Succede proprio a tutti. È stato così anche per uno steward di Ryanair che, su un volo Genova – Bournemouth, ha intrattenuto i passeggeri con una performance ballerina sulle note di Toxic. Proprio come Britney Spears, Paolo (questo il […]