Brexit | Theresa May | “Trump mi ha detto di fare causa all’Unione europea” 

Trump ha consigliato a Theresa May di fare causa all’Unione Europea - su Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha incontrato venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, impegnato questo weekend in una visita ufficiale in Regno Unito. Durante una conferenza stampa congiunta, Trump aveva detto di aver dato un consiglio a The post Trump ha consigliato a Theresa May di fare causa all’Unione Europea, su Brexit appeared first on Il Post.

Theresa May vuole una Brexit il più 'soft' possibile : Partnership stretta anche in campo di sicurezza, con costante scambio di dati a protezione dei cittadini e, addirittura, 'coordinamento nella politica estera e nella difesa'. Il libero movimento di ...

Brexit - THERESA MAY : "STOP A EUROPEI IN CERCA DI LAVORO"/ "Solo professionisti" : pubblicato Libro Bianco : BREXIT, THERESA May: "Stop a EUROPEI in CERCA di lavoro". Dopo le dimissioni di Johnson e Davis, la premier britannica annucia: "sì solo a professionisti"(pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:59:00 GMT)

Brexit - la premier britannica Theresa May : “Stop a libera circolazione delle persone” : Brexit, la premier britannica Theresa May: “Stop a libera circolazione delle persone” La premier britannica Theresa May difende la sua proposta di Brexit. Sarà posta fine alla libera circolazione delle persone; si potrà realizzare una politica commerciale autonoma; la Corte Ue non avrà più giurisdizione sul suolo britannico e le norme europee dovranno prima essere […] L'articolo Brexit, la premier britannica Theresa May: “Stop a libera ...

Brexit - Theresa May chiude già le frontiere : "Solo professionisti - stop agli europei in cerca di lavoro" : La premier interviene dopo le eclatanti dimissioni dal suo governo per la linea "morbida" intrapresa con la Ue. "Accoglieremo sempre - aggiunge - i professionisti qualificati ma, per la prima volta da decenni, avremo il pieno controllo dei nostri confini".

Brexit - la premier Theresa May : “Con nostro piano stop a libertà movimento” : Il piano elaborato dal governo britannico per la Brexit la settimana scorsa “significa la fine della libertà di movimento? Potremo siglare i nostri propri accordi commerciali? E il Regno unito sarà al di fuori della giurisdizione della Corte europea? Sono lieta di dire che le risposte sono molto semplici: sì, sì e sì”. Lo scrive la premier britannica Theresa May su Facebook, ribadendo le rassicurazioni fatte negli ultimi giorni di ...

Brexit - vacilla Theresa May - ma il braccio di ferro è tra euroscettici e eurocontrari : “Brexit means Brexit” aveva dichiarato Theresa May appena nominata Primo Ministro di Sua Maestà Britannica. E Brexit sarà, nonostante le dimisssioni del ministro degli affari esteri Boris Johnson, l’alfiere del fronte del leave durante la campagna referendaria del 2016 e del sottosegretario David Davis, da tempo insofferenti nei confronti della cautela con la quale il Premier Inglese sta portanto avanti i difficili negoziati con l'UE....Continua ...