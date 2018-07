Brexit | quale futuro per il confine irlandese?

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 luglio 2018) Chissà se la sua imminente vacanza a Sirmione, sulle acque tranquille del lago di Garda, riuscirà ad allontanare dalle notti di Theresa May gli incubi pieni die di Irish Border, di soft e di hard, di Boris e di Barnier, di Donald, di Dup e di Tories rabbiosi che devono angosciarla da mesi. Glielo auguriamo perché la sua posizione in questo momento non ha nulla di invidiabile. Volendo riassumere in modo assai grossolano l’impegno che le viene richiesto, si tratta di confezionare dichiarazioni, annunci, discorsi e libri bianchi il cui scopo è quello di arrivare alla situazione ideale detta della botte piena e della moglie ubriaca attraverso l’attività conosciuta come un colpo al cerchio e uno alla botte. Come ha detto il Primo Ministro(riprendendo una celebre frase di Winston Churchill), Leo Varadkar, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea va assomigliando sempre ...