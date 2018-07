Brexit : premier May : “Trump mi ha detto di fare causa alla Ue” : Brexit: premier May: “Trump mi ha detto di fare causa alla Ue” Brexit: premier May: “Trump mi ha detto di fare causa alla Ue” Continua a leggere L'articolo Brexit: premier May: “Trump mi ha detto di fare causa alla Ue” proviene da NewsGo.

Brexit - Theresa May : "Stop a europei in cerca di lavoro"/ Gran Bretagna - premier : "solo professionisti" : Brexit, Theresa May: "Stop a europei in cerca di lavoro". Dopo le dimissioni di Johnson e Davis, la premier britannica annucia: "sì solo a professionisti"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:51:00 GMT)

Brexit - la premier britannica Theresa May : “Stop a libera circolazione delle persone” : Brexit, la premier britannica Theresa May: “Stop a libera circolazione delle persone” La premier britannica Theresa May difende la sua proposta di Brexit. Sarà posta fine alla libera circolazione delle persone; si potrà realizzare una politica commerciale autonoma; la Corte Ue non avrà più giurisdizione sul suolo britannico e le norme europee dovranno prima essere […] L'articolo Brexit, la premier britannica Theresa May: “Stop a libera ...

Brexit - la premier britannica Theresa May : “Stop a libera circolazione delle persone” : La premier britannica Theresa May difende la sua proposta di Brexit. Sarà posta fine alla libera circolazione delle persone; si potrà realizzare una politica commerciale autonoma; la Corte Ue non avrà più giurisdizione sul suolo britannico e le norme europee dovranno prima essere discusse dal Parlamento.Continua a leggere

Brexit - la premier Theresa May : “Con nostro piano stop a libertà movimento” : Il piano elaborato dal governo britannico per la Brexit la settimana scorsa “significa la fine della libertà di movimento? Potremo siglare i nostri propri accordi commerciali? E il Regno unito sarà al di fuori della giurisdizione della Corte europea? Sono lieta di dire che le risposte sono molto semplici: sì, sì e sì”. Lo scrive la premier britannica Theresa May su Facebook, ribadendo le rassicurazioni fatte negli ultimi giorni di ...