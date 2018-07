Brexit | May | “Trump mi ha detto di denunciare la Ue” Presidente Usa vuole migliore

Brexit - May rivela : 'Trump mi ha detto di fare causa all'Ue' - : La premier britannica ha parla del colloquio con il presidente americano, definendo la soluzione suggerita troppo "brutale"

Brexit - la rivelazione di Theresa May : “Trump mi ha detto che dovrei fare causa all’Ue” : Non sorprende il consiglio che Donald Trump avrebbe dato alla premier britannica Theresa May durante l’incontro ufficiale a Londra: fare causa all’Unione Europea. Parlando con la Bbc May ha raccontato che, durante il vertice, il presidente Usa le ha detto di non continuare a negoziare per la Brexit. La premier, che ha perso ben due ministri del suo governo perché il piano elaborato è apparso ai conservatori troppo arrendevole, ha ...

Theresa May : "Trump mi ha detto di fare causa all'Ue sulla Brexit" : Donald Trump "mi ha detto che dovrei fare causa all'Ue, non fare negoziati" sulla Brexit. Lo ha rivelato la premier britannica, Theresa May, alla Bbc.Theresa May ha detto che la 'soluzione' suggerita da Trump le è parsa troppo "brutale".La premier ha aggiunto che Trump ha però anche suggerito di "non andarsene" dai colloqui, perché così facendo si sarebbe ficcata in un vicolo cieco. "Non abbandonare questi negoziati ...

Brexit : premier May : 'Trump mi ha detto di fare causa alla Ue' : Il primo ministro britannico, Theresa May, parlando con la Bbc ha affermato che il presidente Usa, Donald Trump, le ha ha detto di "fare causa all'Unione europea" invece di continuare a negoziare per ...

Brexit - Theresa May : “Trump mi ha detto di fare causa all’Unione europea” : Il primo ministro britannico, Theresa May, parlando con la Bbc, ha affermato che il presidente Usa, Donald Trump, durante la sua visita in Gran Bretagna, le ha detto di «fare causa all’Unione europea» invece di continuare a negoziare per la Brexit....

Brexit : premier May : “Trump mi ha detto di fare causa alla Ue” : Brexit: premier May: “Trump mi ha detto di fare causa alla Ue” Brexit: premier May: “Trump mi ha detto di fare causa alla Ue” Continua a leggere L'articolo Brexit: premier May: “Trump mi ha detto di fare causa alla Ue” proviene da NewsGo.

Trump ha consigliato a Theresa May di fare causa all’Unione Europea - su Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha incontrato venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, impegnato questo weekend in una visita ufficiale in Regno Unito. Durante una conferenza stampa congiunta, Trump aveva detto di aver dato un consiglio a The post Trump ha consigliato a Theresa May di fare causa all’Unione Europea, su Brexit appeared first on Il Post.

Trump - retromarcia su Brexit : "Intesa Gb-Usa mai così forte"/ "Rispetto la May" : linea dura su immigrazione : Trump, retromarcia su Brexit: "Intesa Gb-Usa mai così forte". Il presidente americano "rispetta la May" e si scaglia contro l'immigrazione "negativa per Ue"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 22:24:00 GMT)

Un accordo post-Brexit con gli Usa - May si gioca la longevità politica con l'inaffidabile Trump : Il posto nella fila dei paesi che aspirano ad un accordo commerciale con gli Stati Uniti è il premio che Theresa May spera di ottenere dopo aver passato due giorni in compagnia di Donald Trump - dalla prima colazione alla cena come Trump ha sottolineato durante la conferenza stampa. Ma non è chiaro quale sia la posizione della Gran Bretagna in questa fila. All'ultimo posto come aveva pronosticato Barack Obama nel 2016 durante la ...

Trump-May “dopo Brexit accordo su libero scambio”/ Ultime notizie video : “niente inchino” - gaffe con la Regina : Trump vs May: “Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio”. Poi fa marcia indietro: “La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:35:00 GMT)

Trump-May : 'Dopo la Brexit - accordo di libro scambio' : E naturalmente della politica estera, di difesa e dei temi della sicurezza, su cui lavoriamo davvero a stretto contatto con gli Usa". Theresa May ringrazia Donald Trump per il sostegno dato dagli Usa ...

TRUMP-MAY - ACCORDO POST-Brexit E PROTESTE A LONDRA/ Ultime notizie video - "baby pallone gonfiato" in cielo : Trump vs May: “Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio”. Poi fa marcia indietro: “La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:21:00 GMT)

Donald Trump e Theresa May mano nella mano. Dopo la Brexit "un accordo di libero scambio" : Tra dr. Donald e mr. Trump, questa volta esce fuori il volto buono. Il presidente americano sfodera il suo sorriso migliore al bilaterale con Theresa May, si dice entusiasta per relazioni mai così buone fra Londra e Washington, "un rapporto molto, molto solido", vede grandi opportunità dalla Brexit e apre alla firma di un accordo di libero scambio, sottolinea la forte sintonia su diversi temi, dalla Nato, all'Iran fino alla ...

Trump - retromarcia sulla Brexit : qualunque cosa fa May va bene - immigrazione negativa per Ue : Prima l’affondo, poi la giravolta. Donald Trump nega di aver criticato la premier Theresa May sulla Brexit e dice di essere pronto ad accettare «qualunque strada» il governo britannico...