Brexit | May racconta l’incontro con Trump | «Mi ha detto di fare causa all’Ue»

Brexit - May alla BBC : "Trump mi ha detto di fare causa all'UE" : La Premier britannica Theresa May ha rilasciato un'intervista alla BBC durante la quale le è stato chiesto quale fosse il consiglio "brutale" che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump le ha dato nel corso del loro incontro nei giorni scorsi. Era stato lo stesso inquilino della Casa Bianca a riferire di aver dato un suggerimento per l'appunto "brutale" a May, senza rivelare di che cosa si trattasse. Oggi May ha riferito che Trump le ha ...

Brexit - May : per Trump devo fare causa Ue : 13.28 La premier britannica Theresa May ha riferito alla Bbc che il presidente americano Trump le ha suggerito di "fare causa all'Unione Europea" anziché entrare in un negoziato sulla Brexit. May ha però aggiunto che Trump le ha anche detto:"non abbandonare questi negoziati sennò poi sei bloccata". La premier conservatrice ha difeso il suo modello per lasciare Bruxelles,che le permetterebbe di raggiungere accordi commerciali con altri Paesi e ...

Trump - retromarcia su Brexit : "Intesa Gb-Usa mai così forte"/ "Rispetto la May" : linea dura su immigrazione : Trump, retromarcia su Brexit: "Intesa Gb-Usa mai così forte". Il presidente americano "rispetta la May" e si scaglia contro l'immigrazione "negativa per Ue"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 22:24:00 GMT)

Un accordo post-Brexit con gli Usa - May si gioca la longevità politica con l'inaffidabile Trump : Il posto nella fila dei paesi che aspirano ad un accordo commerciale con gli Stati Uniti è il premio che Theresa May spera di ottenere dopo aver passato due giorni in compagnia di Donald Trump - dalla prima colazione alla cena come Trump ha sottolineato durante la conferenza stampa. Ma non è chiaro quale sia la posizione della Gran Bretagna in questa fila. All'ultimo posto come aveva pronosticato Barack Obama nel 2016 durante la ...