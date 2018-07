Brexit | la rivelazione di Theresa May | “Trump mi ha detto che dovrei fare causa all’Ue”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 luglio 2018) Non sorprende il consiglio che Donald Trump avrebbe dato alla premier britannicaMay durante l’incontro ufficiale a Londra:all’Unione Europea. Parlando con la Bbc May ha raccontato che, durante il vertice, il presidente Usa le hadi non continuare a negoziare per la. La premier, che ha perso ben due ministri del suo governo perché il piano elaborato è apparso ai conservatori troppo arrendevole, ha spiegato che la soluzione suggerita da Trump le è parsa troppo “brutale”. Il presidente Usa “mi hacheall’Ue e non entrare in un negoziato”. Trump avrebbe però anche suggerito di “non andarsene” dai colloqui, perché così facendo si sarebbe ficcata in un vicolo cieco. “Non abbandonare questi negoziati sennò poi sei bloccata. Perché io vorrei che noi ci sedessimo per negoziare ...