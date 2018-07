Boxe | Manny Pacquiao infinito | Campione del Mondo WBA a 39 anni | Matthysse finisce ko

oasport

: #boxe Manny Pacquiao infinito, Campione del Mondo a 39 anni: trionfo memorabile contro Matthysse - OA_Sport : #boxe Manny Pacquiao infinito, Campione del Mondo a 39 anni: trionfo memorabile contro Matthysse - Steve2630Rock : RT @TVASports: BOXE | Manny Pacquiao l'emporte par K.-O. - TVASports : BOXE | Manny Pacquiao l'emporte par K.-O. -

(Di domenica 15 luglio 2018)è tornato alla grande e ha conquistato il Mondiale WBA dei pesi welter: il filippino, alla bellezza di 39suonati, ha sconfitto l’argentino Lucasmandandolo al tappeto nel corso del settimo round e ha così portato a casa la sua dodicesima corona iridata, dimostrando che può ancora dire la sua anche perché il sudamericano era davvero moto temibile visto che non perdeva da nove. Il pugile asiatico ha conquistato la sua 60esima vittoria tra i professionisti e ha ampiamente riscattato la battuta d’arresto del 2017 contro l’australiano Jeff Horn. Sul ring di Kuala Lumpur (Malesia),ha ribadito di non essere finito e ha espresso una buona: ha controllato bene in apertura dell’incontro, al terzo e al quinto round ha costrettoad appoggiare il ginocchio al tappeto, poi nella settima ripresa ha scaraventato a ...