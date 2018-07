Boschi all' attacco sul dl dignità | Ma quale complotto | Di Maio non ha letto o

Boschi parla alla Festa dell'unità e la platea "non proprio gremita" : Uno scontro con i Giovani Democratici del Pd . Sembra non aver fine la lite dei renziani con iscritti e altre correnti dei dem. Questa volta la polemica arriva da Montemurlo , piccolo comune in ...

Maria Elena Boschi - l'umiliazione alla Festa dell'Unità al Mugello : per lei non c'è nessuno : Una brutta fine, per il Pd ma anche per Maria Elena Boschi . Non si parla tanto dei risultati elettorali e di sondaggi, quanto in questo caso della Festa dell'Unità che si è tenuta al Mugello, dove l'...

'Maria Elena Boschi no - perché non la vogliamo'. L'accusa infame dalla pancia del Pd : seppellita : Un brutto momento per Maria Elena Boschi . L'ex ministra, riferisce il Fatto quotidiano , è la relatrice di un dibattito sul 'Presente e futuro del Pd ' alla Festa dell'Unità di Montemurlo , piccolo ...

Berlusconi e Boschi alloggiano nello stesso albergo : sono al Palace di Merano : Prove tecniche di partito unico o solo una coincidenza? È il dubbio che in tanti si pongono nei ranghi di Forza Italia e del Pd alla notizia che Silvio Berlusconi e Maria Elena Boschi si trovano nello stesso albergo di Merano. Come scrive il quotidiano Alto Adige, ufficialmente l’ex premier e l’ex ministra sono ospiti dell’Hotel Palace di Henri Chenot, il celebre mago delle diete per vip, per un breve periodo di riposo e ...

Berlusconi - Boschi e Lotito a Merano all'hotel del mago delle diete : Silvio Berlusconi ed Elena Boschi hanno scelto lo stesso albergo di Merano per un breve periodo di riposo e cure. Entrambi sono, infatti, ospiti dell'Hotel Palace di Henri Chenot, il celebre mago delle diete per vip, come scrive il quotidiano Alto Adige.L'albergo, che vanta una storia ultracentenaria, è apprezzato da star e politici non solo per il programma per rimettere in sesto il proprio corpo, ma anche per la massima riservatezza che ...

Ballottaggi Comunali - Pd umiliato in Toscana : effetto Boschi - Mps ed Etruria - Siena - Massa e Pisa al centrodestra : Tutte al centrodestra: i Ballottaggi delle Comunali registrano la storica sconfitta di Pd e centrosinistra a Massa , Pisa e Siena , storiche roccaforti della rossa Toscana . Erano i risultati più ...

Maria Elena Boschi chic - Orfini in jeans. Scatti informali dalla Camera : E' il giorno della fiducia alla Camera. Dopo il via libera di Palazzo Madama, l'esame sul governo Conte si sposta a Montecitorio: volti nuovi e vecchie conoscenze si muovono nel Transatlantico. A ...

Maria Elena Boschi - balle e rosicate sulla Flat Tax della Lega : 'Non esiste più - siete solo dei copioni' : Poche righe, feroci ed imprecise. Sono quelle con cui Maria Elena Boschi commenta su Twitter il piano rivelato da Alberto Bagnai sulla Flat-tax a matrice leghista. Il punto è che, programma alla mano, ...

Matteo Salvini - tripudio da stadio a Di Martedì : tira in ballo Maria Elena Boschi e i risparmiatori truffato - ovazione : Basterebbe l'accoglienza riservata a Matteo Salvini dal pubblico dello studio di Di Martedì con Giovanni Floris per capire di quanto sostegno può godere il leader della Lega. Al suo ingresso è partito ...

ApT S. Martino di Castrozza * Tutti in sella con Boskavai : Cavalli e Boschieri in festa a Primiero - 26 - 27 maggio - - : ... con tanto di sfilata in costume per ripercorrere l'evoluzione e il ruolo dei Cavalli in mille anni di storia, spettacoli equestri e dimostrazioni pratiche dei lavori che un tempo prevedevano l'...

SALLUSTI : “RENZI MINACCIÒ DI SPACCARMI LE GAMBE”/ Video - "Un articolo sulla Boschi : non ricordo che diceva..." : SALLUSTI a La Confessione: “RENZI MINACCIÒ di SPACCARMI le gambe. Berlusconi? Andava fermato...”. Le ultime notizie sul direttore de Il Giornale, ospite di Peter Gomez(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:00:00 GMT)

"Non mi candido al Congresso". Boschi torna in tv e difende la linea del 'Giglio magico' a partire dalle nuove liste elettorali : "Il tema delle liste c'è, non so cosa si deciderà, perché le vota la Direzione. Io direi che se andassimo davvero al voto a luglio sarebbe ragionevole confermare le liste delle ultime elezioni. Ma deciderà la Direzione". Lo ha affermato la deputata del Pd e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo uscente Maria Elena Boschi, a 'Porta a porta', durante la registrazione della puntata che andrà in ...