Borg McEnroe | in prima tv su Sky Cinema Uno per celebrare la finale Wimbledon 2018

(Di domenica 15 luglio 2018) Novak Djokovic si è qualificato per ladi. Il serbo, 12esima testa di serie del seeding, ha battuto sul Centrale (indoor per l'occasione) 7-6, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8 Rafa Nadal, numero 1 del mondo, dopo una battaglia durata 5 ore e 15' e spalmata su due giorni. Nole raggiunge così unaSlam dopo quasi due anni: era dagli US Open 2016 che l'ex nu...