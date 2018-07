Bologna | tre nomi per il centrocampo | i sondaggi di Bigon

Bologna La Fiorita/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (amichevole) : diretta Bologna La Fiorita info Streaming video e tv: orario e risultato live della seconda partita amichevole dei rossoblù (oggi domenica 15 luglio).(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 05:03:00 GMT)

Bologna Pinzolo/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (amichevole) : diretta Bologna Pinzolo info Streaming video e tv: orario e risultato live della prima partita amichevole dei rossoblù (oggi giovedì 12 luglio)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 07:37:00 GMT)

Bologna - incidente tra autobus e camion. Trenta feriti : Bologna, 10 luglio 2018 - Un incidente tra un autobus della ditta Marino, che effettua viaggi di lunga percorrenza, e un tir ha richiesto la chiusura della strada in prossimità della rotonda Dante ...

Bologna - dal canale affiora un cadavere in putrefazione : “Non si riconosce neanche il sesso” : Un passante nota qualcosa in acqua nei pressi di un ponte: i sommozzatori recuperano un cadavere molto deteriorato, probabilmente a mollo da mesi. In attesa dell'autopsia si indaga a 360 gradi.Continua a leggere

Genoa - Bologna - Cagliari e l’intreccio degli attaccanti : in arrivo un clamoroso effetto domino : Genoa, Bologna e Cagliari alle prese con un valzer di attaccanti che potrebbe rivoluzionare le rose delle tre squadre: le ultime sul calciomercato Il calciomercato entra nel vivo, sopratutto per quanto concerne gli attaccanti, pronti a tenere banco nelle prossime calde ore di trattative. Tre club potrebbero infatti essere coinvolti in un intreccio davvero intricato. Tutto parte dal caso Cerri, centravanti che sembrava essere vicinissimo al ...

Demi Lovato a Bologna : la sua reazione mentre i fan le cantano “Sei bellissima” ti scioglierà il cuore : Aww <3 The post Demi Lovato a Bologna: la sua reazione mentre i fan le cantano “Sei bellissima” ti scioglierà il cuore appeared first on News Mtv Italia.

Calciomercato Bologna - tre trattative in dirittura d’arrivo : Calciomercato Bologna – Prime mosse di mercato in casa Bologna, si stanno valutando le strategie per il nuovo allenatore Filippo Inzaghi, l’obiettivo è quello di migliorare il risultato dell’ultima stagione. Mossa a sorpresa per l’attacco, ad un passo Federico Santander, punta paraguaiana classe ’91 del Copenaghen, la trattativa è in stato avanzato e si può chiudere per circa 6 milioni di euro, non è da escludere ...

Baseball - Serie A1 2018 : Bologna e Rimini continuano a volare - dietro è lotta a tre per i play off : Dopo la parentesi europea, la Serie A1 di Baseball ha ripreso la regular season con i pronostici tutti rispettati. Le due vittorie del Bologna contro il Padova lasciano in vetta i felsinei e allontanano quasi definitivamente i veneti dai play off. Che dovrebbero essere facilmente alla portata anche del Rimini, vincente due volte in casa del Nettuno Baseball City. Quindi, per i restanti posti nelle semifinali è ancora lotta a tre con Parma, Città ...

Roma - tre esplosioni sulla metro B tra Bologna e Policlinico : è un guasto. Passeggeri evacuati nel tunnel : Tanta paura stamattina sulla metro B di Roma, dove è stato attivata una proceduta di evacuazione in seguito alla segnalazione da parte dei Passeggeri che hanno testimoniato di aver sentito tre...