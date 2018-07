: #UltimOra presidente Inps Tito #Boeri: da ministri #Tria e #DiMaio attacco senza precedenti #canale50… - SkyTG24 : #UltimOra presidente Inps Tito #Boeri: da ministri #Tria e #DiMaio attacco senza precedenti #canale50… - lorca1973 : RT @lucianocapone: Molto dura la replica di Tito Boeri alla nota di Di Maio e Tria. 'Le dichiarazioni contenute nella nota congiunta dei mi… - jan_novantuno : RT @lucianocapone: Molto dura la replica di Tito Boeri alla nota di Di Maio e Tria. 'Le dichiarazioni contenute nella nota congiunta dei mi… -

"Le dichiarazioni deiTria e Di Maio rivolgono un attacco senza precedenti alla credibilità di due istituzioni nevralgiche per la tenuta dei conti pubblici. Nel mirino l'Inps e la Ragioneria di Stato. Quanto al merito siamo ai limiti del negazionismo economico".E' la presa di posizione didopo le critiche alle stime dell'Inps. Poi il presidente dell'Inps rincara: "Di fronte a questi nuovi attacchi e a quelli ulteriori del ministro Salvini non posso che ribadire che i dati non si fanno intimidire".(Di domenica 15 luglio 2018)