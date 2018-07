Bimbo di 3 anni sfugge al controllo e cade dal balcone | vicino lo prende al volo e lo

Medici fanno confusione : al Bimbo di 3 anni dose di farmaci 7 volte superiore - è letale : Il piccolo era stato ricoverato per un malora a causa di una sua patologia ma nelle ore successive, per una errata comunicazione tra Medici, al piccolo è stato somministrato lo steso farmaco più volte: un errore che si è rivelato fatale per il bambino.Continua a leggere

Roma - Bimbo di 4 anni rischia di annegare al centro estivo. Il papà denuncia : 'L'hanno perso di vista' : Quando aveva iscritto il suo bimbo di 4 anni al centro estivo vicino casa si era raccomandato subito con gli organizzatori: 'Mio figlio non sa nuotare, non deve entrare per nessun motivo nella piscina ...

Bimbo di 4 anni rischia di annegare al centro estivo La rabbia del papà : 'L'hanno perso di vista' : di Veronica Cursi Quando aveva iscritto il suo Bimbo di 4 anni al centro estivo vicino casa si era raccomandato subito con gli organizzatori: 'Mio figlio non sa nuotare, non deve entrare per nessun ...

MAMMA A 14 ANNI : SERVIZI SOCIALI VALUTANO DI SOTTRARLE IL Bimbo/ Il padre ha 19 anni : decisivo ruolo dei nonni : Salerno, partorisce a 14 anni: SERVIZI SOCIALI allertati, dubbi sulla possibilità di poter mantenere il figlio dal punto di vista economico. Il papà ha appena 19 anni(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 17:14:00 GMT)

Usa - Bimbo di 4 anni trova la pistola del padre sotto al divano e si spara : Ma mentre gli adulti si interrogano e polemizzano sulla politica delle 'armi facili', negli Usa i bambini continuano a morire. Stavolta è toccato a Justin jr., ma poteva succedere alla sua sorellina ...

Ancona : Bimbo di 5 anni rischia di annegare. Salvato da Simone - arbitro-bagnino : Simone Brocchini, giovane arbitro di calcio, ha Salvato un bambino che stava annegando nelle acque di Numana, Ancona.Continua a leggere

Il pacchetto di noccioline è chiuso male - Bimbo di 2 anni ha una grave reazione allergica : Il pacchetto di noccioline è chiuso male, bimbo di 2 anni ha una grave reazione allergica Eddison Neville era con la mamma Hannah, 20enne inglese, in un supermercato di Scarborough, nel North Yorkshire, quando la sua faccia ha cominciato a gonfiarsi pericolosamente…Continua a leggere Eddison Neville era con la mamma Hannah, 20enne inglese, in un […] L'articolo Il pacchetto di noccioline è chiuso male, bimbo di 2 anni ha una grave ...

Incidente a San Biagio di Centallo morto Bimbo di 6 anni : Un gravissimo lutto ha colpito San Biagio di Centallo (Cuneo). Un bimbo di 6 anni è stato investito dal trattore

Cuneo : investito dal trattore del nonno - muore Bimbo di 6 anni - : La tragedia è avvenuta in un'azienda di famiglia a San Biagio di Centallo. Immediati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino

