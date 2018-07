Berlusconi a Salvini | ' Di Maio massacra Italia produttiva'

Governo : Berlusconi - Di Maio massacra produttività - Salvini si renda conto - 2 - : ... 'altra misura dirigista' che arriva 'in un momento nel quale la domanda interna stenta a decollare, deprimere i consumi non mi sembra un buon modo per far ripartire l'economia'. A chi gli domanda se ...

Governo : Berlusconi - Di Maio massacra produttività - Salvini si renda conto : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – La sua incandidabilità ha “gravemente penalizzato Forza Italia in questi anni, e soprattutto alle ultime elezioni, che sono state un confronto diretto fra i leader”. Per Silvio Berlusconi, che oggi torna a far sentire la sua voce in una lunga intervista al Giornale, “il vulnus alla democrazia che ha impedito di candidarmi va sanato”. L’ex premier attacca a muso duro il ministro del ...

Decreto dignità - l’appello di Berlusconi a Salvini : “Bloccatelo - è letale e massacra l’Italia produttiva” : Silvio Berlusconi si appella a Matteo Salvini per chiedergli di bloccare o modificare drasticamente il Decreto dignità voluto da Luigi Di Maio: "È letale per chi lavora e per chi crea lavoro, per tutte le categorie produttive". Il leader di Fi non risparmia un attacco anche al ministro dell'Interno: "Continua a parlare e ad agire come se fosse in campagna elettorale, ma governare è qualcosa di diverso".Continua a leggere

Silvio Berlusconi scatenato : 'Luigi Di Maio? Ammazza l'Italia. Matteo Salvini? Non può governare così' : Silvio Berlusconi , come annunciato da diversi retroscena di stampa , passa all'attacco, durissimo, del governo. Nel mirino c'è in primis il M5s, ma anche i messaggi a Matteo Salvini sono chiarissimi, ...

Berlusconi avverte Salvini : i grillini sfasciano l'Italia : Oltre tutto, in un momento nel quale la domanda interna stenta a decollare, deprimere i consumi non mi sembra un buon modo per far ripartire l'economia'. Lei ha contribuito in modo fondamentale a ...

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi - Dagospia : la Lega rompe con Forza Italia prima del voto in Alto Adige : Certo, ci sono le Elezioni europee del marzo 2019. E' quello l'orizzonte temporale che in tanti si danno per giudicare l'operato della maggioranza giallo-verde. Insomma il giudizio degli elettori su ...

E' fuori strada chi pensa che Salvini abbia cercato di parlare con MATTARELLA di pm deviati e sentenze. Macché. Si è parlato di Berlusconi. E di Renzi.

Salvini - Luigi Bisignani : 'Matteo pronto a offrire a Berlusconi una carica istituzionale' : Il vero obiettivo di Matteo Salvini ? Tornare al voto presto , magari addirittura prima delle elezioni europee che si svolgeranno il prossimo marzo . Ne è sicuro Luigi Bisignani , che lo scrive chiaro ...

Antonio Di Pietro - profezia oscena : 'Matteo Salvini come Silvio Berlusconi - vedrete che presto...' : ' Matteo Salvini ? È una umiliazione che mi fa vergognare di questi rappresentanti del popolo e dovrebbe far indignare qualunque cittadino'. Antonio Di Pietro , intervistato da Radio Cusano Campus , ...

Il piano di Silvio Berlusconi per ‘abbattere’ Salvini e 5 stelle : Torna la ‘voglia di centro’ in casa Forza Italia. Silvio Berlusconi, a dir la verità, non ha mai smesso di guardare a quella parte di elettorato moderato alternativo al cosiddetto fronte sovranista targato Salvini-Meloni e alla protesta grillina. E ora, con a Palazzo Chigi un governo gialloverde, più che mai, raccontano, punterà a riconquistare tutti i delusi da Lega, M5S e sinistra, dando spazio il più possibile alla società ...