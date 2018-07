Basta cancellare un carattere nel codice di gioco di Aliens | Colonial Marines per

eurogamer

(Di domenica 15 luglio 2018)è undella scorsa generazione videoludica che all'epoca ha subito diverse critiche in fatto di intelligenza artificiale e grafica.Ebbene come riporta Endgadget basterebbeunneldi, nel fine di configurazione .INI, per migliorare in maniera significativa l'intelligenza artificiale dell'intero.La scoperta ci giunge dal modder "jamesdickinson963", il quale ha individuato l'errore di programmazione nel suddetto file, e per quanto possa sembrare incredibile, cancellando un solonell'intera intelligenza artificiale delmigliora.Read more…