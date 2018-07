Bagagliaio automatico? Quando la realtà non è all’altezza degli spot televisivi e riporre

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 luglio 2018) Glipubblicitari ci hanno abituato a macchine che si parcheggiano da sole, si arrestano in caso di distrazione, bagagliai che si aprono senza l’uso delle mani e molto altro ancora. Lafilmata in un parcheggio della città di Cap-Chat in Canada sembra però essere differente. Un ragazzo con le mani stracolme di buste si avvicina aldella vettura che si dovrebbe aprire con un semplice movimento del piede. Il sensore però fa i capricci e il povero ragazzo è costretto ad infilarsi letteralmente sotto l’auto lanciando a fatica le borse all’interno. L'articololanon è all’altezzala spesa diventa una comica proviene da Il Fatto Quotidiano.