Badminton | Thailand Open 2018 | Giappone ed Indonesia si dividono i titoli Tutti i

(Di domenica 15 luglio 2018) Si è concluso nella mattinata italiana ildi: in uno degli ultimi tornei prima dei Mondiali, hanno fatto la parte del leone ile l’, che hanno conquistato rispettivamente tre e due. Niente da fare per gli atleti di casa, che non raggiungono neppure una finale. Di seguitoi risultati delle finali deldi. Finale singolare maschile Kanta Tsuneyama () b. Tommy Sugiarto () 21-16 13-21 21-9 Finale singolare femminile Nozomi Okuhara () b. Sindhu Pusarla Venkata (India) 21-15 21-18 Finale doppio maschile Takeshi Kamura / Keigo Sonoda () b. Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe () 21-17 21-19 Finale doppio femminile Greysia Polii / Apriani Rahayu () b. Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi () 21-13 21-10 Finale doppio misto Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle ...