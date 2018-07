Avverte uno strano formicolio alle gambe | 35enne scopre una tenia di cane nella spina

fanpage

: RT @scuola24: Vuoi fare uno #stage in?Europa? Arriva l’app che lo cerca per te (e ti avverte se lo trova) #placement #formazione @stage4 @i… - giolaska : RT @scuola24: Vuoi fare uno #stage in?Europa? Arriva l’app che lo cerca per te (e ti avverte se lo trova) #placement #formazione @stage4 @i… - agnello_maria : RT @scuola24: Vuoi fare uno #stage in?Europa? Arriva l’app che lo cerca per te (e ti avverte se lo trova) #placement #formazione @stage4 @i… - EsseniaUetp : RT @scuola24: Vuoi fare uno #stage in?Europa? Arriva l’app che lo cerca per te (e ti avverte se lo trova) #placement #formazione @stage4 @i… -

(Di domenica 15 luglio 2018) Una donna francese di 35 anni, che per tre mesi non riusciva a camminare e avvertiva uno, ha scoperto di avere unadisuadorsale. Il parassita comprimeva i nervi del midollo, rendendole la vita impossibile. "Non sappiamo come sia finito lì".