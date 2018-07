Auto si ribalta nel bosco | una persona intrappolata

Roma - Auto si ribalta sulla Pontina : chiusa l'uscita per Campoverde - traffico in tilt : Ennesimo schianto sulla Pontina. 'Possibili rallentamenti sulla via Pontina per il ribaltamento di un veicolo all'altezza dello svincolo di Campoverde, al km 53+700, in direzione di Latina'. Lo ...

Auto si ribalta sul raccordo Autostradale di Fossano : conducente grave al S. Croce di Cuneo : grave incidente stradale questa mattina , 11 luglio, verso le 9 sul raccordo Autostradale di Fossano, in provincia di Cuneo. Un'Auto si è cappottata e il conducente ferito è stato trasportato all'...

Carambola a Casette D'Ete : Auto finisce in un campo e si ribalta. Arriva l'eliambulanza : Il sinistro si è verificato questa mattina, poco dopo le 9:00, a Casette D'Ete, nel territorio comunale di Sant'Elpidio a Mare. Da una prima ricostruzione, sembra che la ragazza alla guida della sua ...

Perde il controllo dell'Auto e si ribalta : morto nella notte 22enne napoletano : BACOLI - Un drammatico incidente è avvenuto la scorsa notte in via Cuma, lungo la strada principale della frazione di periferia. Un ragazzo di 22 anni, Antonio Sommella, ha perso la vita per le gravi ...

Mamma in Auto si ribalta con il bimbo di un anno : Mamma e figlio, auto si ribalta in via Menotti auto si ribalta, grande paura per la Mamma e il figlioletto che vi erano all'interno. La donna, 35 anni, incinta, ha perso il controllo della vettura , ...

Tamponamento con feriti sulla statale 7 : una delle due Auto si ribalta : FRANCAVILLA FONTANA - Ci sono alcuni feriti, trasferiti dal 118 all'ospedale Camberlingo, in un incidente stradale avvenuto sulla statale 7 Brindisi-Taranto, dove una Lancia Y ha tamponato una Fiat ...

Auto si ribalta a Comiso : un ferito : Incidente Autonomo stamattina a Comiso. Un'Auto per cause in corso di accertamento si è rovinosamente ribaltata sulla Sp4. ferito il conducente.

Trento - Auto si ribalta in rotatoria : un ferito : Trento. Impressionante incidente, nel tardo pomeriggio di ieri a Trento. Poco prima delle 18.30, una vettura è finita ruote all'aria alla rotatoria di Trento centro, ferito un ventinovenne. Le cause ...

Sardegna - Auto si ribalta a Sanluri : morti due ragazzi - ferito un terzo giovane : Due giovani, il 24enne Alberto Piseddu e la 34enne Naika Satta, sono morti in un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina presto lungo la strada che porta da Sanluri alla borgata di Sanluri Stato. La loro Fiat 500 è finita fuori strada ribaltandosi. A bordo c'era anche un ragazzo di trenta anni, che è stato portato in ospedale.Continua a leggere

Schianto all'alba - Auto esce di strada e si ribalta : morta una ragazza : E' di un morto e di due feriti il bilancio di un incidente stradale accaduto stamani all'alba, verso le 6 a Sanluri, nel Cagliaritano. Per cause in corso di accertamento una Fiat 500 è uscita di strada causando...

Inseguimento in Autostrada - Smart si ribalta : 22enne liberato e arrestato : I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno arrestato Raffaele Iovino, napoletano di 22 anni, responsabile dei reati di ...

Lecco - Auto ribaltata Alex non ce l'ha fatta : Alex Crippa , 21 anni compiuti da meno di un mese, purtroppo non ce l'ha fatta. Troppo gravi le ferite che aveva riportato nel terribile incidente di venerdì notte quando era stato sbalzato dall'...

Incidente stradale a Bra : Auto si ribalta sulla SP 661 : Incidente stradale nel pomeriggio di oggi , 23 giugno, sulla SP 661 uscendo da Bra dove un'auto, fuori controllo, è uscita fuori strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di ...