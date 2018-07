Auto fuori controllo sulla superstrada | un uomo e una donna in ospedale

Udine - Auto urta tir : camion finisce fuori strada e il conducente resta incastrato : Per recuperare il camionista si è reso necessario tagliare una parte del guardrail per consentire lo spostamento del camion. L'uomo trasportato in ospedale con ferite serie ma non gravissime , ferito anche il conducente della vettura coinvolta.Continua a leggere

Ravenna - Auto finisce fuori strada : 60enne muore a due passi da casa : L'incidente stradale a Belricetto, frazione di Lugo, nella provincia di Ravenna. Un uomo di sessanta anni ha perso la vita lungo la provinciale “Maiano”, alle porte della frazione in cui abitava. Dopo aver affrontato un’ampia curva a sinistra, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia di marcia opposta e piombando in un fossato.Continua a leggere

Pazzesco Cristiano Ronaldo - tutte le Auto di lusso del fuoriclasse portoghese [FOTO] : 1/11 ...

Carate Brianza : i vigili del fuoco salvano un gattino intrappolato in un'Auto fuori dalla scuola Da Vinci : I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre due ore e mezza per riuscire a salvare un gattino intrappolato in un'auto parcheggiata all'esterno dell'istituto Da Vinci di Carate Brianza. I primi ...

Codacons : Giusto Autodemolitori fuori dal GRA : Roma – Il Codacons a sostegno del Comune di Roma sulla vertenza autodemolitori, con gli operatori del settore che oggi protestano in Campidoglio. “Condividiamo la linea dura dell’amministrazione. E riteniamo corretto delocalizzare gli autodemolitori fuori dal Grande Raccordo Anulare. Ridando dignità a molti quartieri della capitale invasi dalle discariche di automobilisti- spiega l’associazione-“. Raggi non ...

Due Auto fuori strada in A23 : Incidente , poco prima delle 17, lungo la A23 , all'altezza dello svincolo di Palmanova , in Comune di Bicinicco . Due auto , che procedevano in direzione sud, sono uscite autonomamente di strada e ...

Migranti - Salvini : hotspot fuori da confini Libia. Cargo Maersk - Autorizzato sbarco a Pozzallo : Il responsabile del Viminale ha incontrato il ministro dell’Interno libico Abdulsalam Ashour e il vicepresidente libico Ahmed Maitig. Nella prima metà di settembre, ha annunciato, verrà organizzata a Tripoli una conferenza sull’immigrazione illegale «con la visione italiana e libica»...

Auto finisce fuori strada sulla Variante del Ferro - guard rail la trafigge da parte a parte : incredibilmente illesa la ragazza alla guida : Bruttissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la Variante del Ferro, per fortuna senza le terribili conseguenze che avrebbe potuto avere stante la violenza e la dinamica dell'impatto. Erano ...

La studentessa fornisce le generalità ma la polizia non le crede : presa per i capelli e trascinata fuori dall’Auto : Samantha Luna, una studentessa 20enne della California, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in cui si vede un’agente di polizia trascinarla brutalmente fuori dall’auto. L’auto su cui viaggia con degli amici viene bloccata dalla polizia (probabilmente perché uno dei giovani ha messo la testa fuori dal tettuccio). Non eravamo ubriachi, non stavamo facendo male a nessuno” racconta su Facebook. La polizia ...

F1 - Vettel fa Autocritica dopo le libere : “non sono riuscito a tirare fuori tutto il potenziale della macchina” : Il pilota tedesco se l’è presa con se stesso dopo quanto accaduto nel corso delle libere, sottolineando di non essere riuscito a tirare fuori tutto il potenziale dalla sua Ferrari La prima giornata di prove libere del Gp di Francia sanciscono il dominio di Lewis Hamilton che, dopo le FP1, chiude al comando anche le FP2. Il pilota campione del mondo in carica ferma il crono sull’1:32.539, precedendo di ben sette decimi le due Red Bull ...

Fuori in 60 secondi : sgominata la super banda di Auto di lusso [VIDEO] : Il Gip di Monza ha ordinato l’arresto di una banda composta da ben 26 persone di etnia rom Una banda specializzata in furti di auto di lusso che operava tra Milano e La Brianza è stata sgominata dai Carabinieri: il Gip di Monza ha ordinato l’arresto di 29 persone di etnia rom, di cui 28 romeni e un ceco, su cui pende l’accusa di aver preso parte ad una complessa organizzazione criminale specializzata in questo tipo di furti. I presunti ...

Il gatto chiude l'Auto : i proprietari restano fuori : I vigili del fuoco di Arezzo sono dovuti intervenire sull'autostrada del Sole per aiutare due turisti rimasti chiusi fuori dalla loro auto, dopo che uno dei gatti che avevano lasciato nell'...

Arezzo - un gatto chiude i padroni fuori dall’Auto e arrivano i pompieri : “I gatti stanno conquistando il mondo“, si legge in un tweet che commenta in modo ironico un fatto accaduto ad Arezzo. La notizia, riportata dal Corriere Fiorentino, è di quelle capaci di strappare un sorriso: nella sera di martedì una coppia ha fatto una sosta all’Autogrill di Badia al Pino di ritorno da un viaggio in auto. Prima di scendere hanno liberato i due gatti di casa che viaggiavano dentro la trasportina: i due mici ...

