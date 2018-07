Auto | Ascom | a Padova immatricolazioni in frenata nel primo semestre 2018

liberoquotidiano

: Massimo Ghiraldo presidente Concessionari Auto Ascom sul fenomeno delle immatricolazioni auto: per il Veneto parlia… - AscomPadova : Massimo Ghiraldo presidente Concessionari Auto Ascom sul fenomeno delle immatricolazioni auto: per il Veneto parlia… - AscomPadova : Il commento di Massimo Ghiraldo (presidente concessionari auto Confcommercio Ascom Padova) -

(Di domenica 15 luglio 2018), 15 lug. (AdnKronos) - Non in maniera eclatante, di sicuro più lentamente che in tutta Italia dove il calo è di oltre il 7%, ma il “borsino” delledi vetture anche ae nel Veneto è in fase di discesa. Una discesa quasi impercettibile a livello regionale (-0,02% su base