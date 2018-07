Auto | Ascom | a Padova immatricolazioni in frenata nel primo semestre 2018 4

Auto : Ascom - a Padova immatricolazioni in frenata nel primo semestre 2018 (3) : (AdnKronos) - (Ascom)- Terza piazza per Peugeot che cala di un -1,20% nel mese (165 Auto immatricolate contro le 167 di un anno prima) , ma immatricola 1.121 vetture nel semestre che significa, rispetto alle 1.038 della prima parte del 2017, un rotondo +8,00%. In ripresa Opel che si insedia al quart

Auto : Ascom - a Padova immatricolazioni in frenata nel primo semestre 2018 (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Detto questo vediamo come è andata nelle diverse province venete e, soprattutto, come si sono comportati i marchi maggiori, ovvero quelli che immatricolano più di 100 vetture nel mese. A parte Vicenza che continua a registrare aumenti consistenti (anche a giugno +12,92% c