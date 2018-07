Auto | Ascom | a Padova immatricolazioni in frenata nel primo semestre 2018 2

Auto : Ascom - a Padova immatricolazioni in frenata nel primo semestre 2018 (3) : (AdnKronos) - ( Ascom )- Terza piazza per Peugeot che cala di un -1,20% nel mese (165 Auto immatricolate contro le 167 di un anno prima) , ma immatricola 1.121 vetture nel semestre che significa, rispetto alle 1.038 della prima parte del 2017, un rotondo +8,00%. In ripresa Opel che si insedia al quart

Auto : Ascom - a Padova immatricolazioni in frenata nel primo semestre 2018 : Padova, 15 lug. (AdnKronos) - Non in maniera eclatante, di sicuro più lentamente che in tutta Italia dove il calo è di oltre il 7%, ma il “borsino” delle immatricolazioni di vetture anche a Padova e nel Veneto è in fase di discesa. Una discesa quasi impercettibile a livello regionale (-0,02% su base