Attività commerciali camuffate da circoli | in Toscana una sentenza ha detto basta

(Di domenica 15 luglio 2018) La legge è chiara, iprivati come gli Arci non devono avere finalità di lucro e rimanere sempre in pari con il bilancio vendendo a prezzo di costo. La realtà però è molte volte ben diversa ed una recentehastop alla somministrazione di cibo e bevande nei locali riservati ai soci. Si tratta spesso di bar e ristoranti mascherati da associazioni senza scopo di lucro per pagare meno tasse, che vendono sì a prezzi inferiori, ma in realtà sono vere e proprie. Per la Cassazione la vendita di bevande e di cibo neideve essere senza ricavi ed inoltre è anche concorrenza sleale nei confronti dei ristoratori che pagano ben altri contributi fiscali. Ristoranti mascherati daper pagare meno tasse Per poter consumare cibo e bevande al circolo bisogna essere soci e l’dello stesso deve essere priva di ricavo, secondo l’ultima ...