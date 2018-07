Atletica – Ritorno in gara a Trieste per Marcell Jacobs : forfait in finale : Atletica: Jacobs torna in pista con 10-18, forfait in finale a scopo precauzionale Rientro agonistico per Marcell Jacobs, di nuovo in azione sui 100 metri. A Trieste il 23enne Fiamme Oro chiude la batteria in 10.18 (vento +0.3), a un mese e mezzo dall’ultima gara disputata, e poi sceglie di non correre la finale a scopo precauzionale. È il quarto tempo in carriera per l’azzurro, un decimo esatto in più del record personale stabilito con ...