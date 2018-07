Atletica | Marcell Jacobs torna e corre in 10 17 Leonardo Fabbri spedisce il peso oltre i

Atletica - Ritorno in gara a Trieste per Marcell Jacobs : forfait in finale : Atletica: Jacobs torna in pista con 10-18, forfait in finale a scopo precauzionale Rientro agonistico per Marcell Jacobs , di nuovo in azione sui 100 metri. A Trieste il 23enne Fiamme Oro chiude la ...

Atletica – Ritorno in gara a Trieste per Marcell Jacobs : forfait in finale : Atletica: Jacobs torna in pista con 10-18, forfait in finale a scopo precauzionale Rientro agonistico per Marcell Jacobs, di nuovo in azione sui 100 metri. A Trieste il 23enne Fiamme Oro chiude la batteria in 10.18 (vento +0.3), a un mese e mezzo dall’ultima gara disputata, e poi sceglie di non correre la finale a scopo precauzionale. È il quarto tempo in carriera per l’azzurro, un decimo esatto in più del record personale stabilito con ...

Atletica – Trieste - Marcell Jacobs rientra nei 100 : Sabato 14 luglio atteso di nuovo in azione nella velocità il 23enne delle Fiamme Oro. Al femminile in gara la sprinter Siragusa. Quattrocentiste e mezzofondisti in Belgio, lanciatori in Portogallo. Torna in pista Marcell Jacobs. A un mese e mezzo dall’ultima uscita agonistica, il 23enne delle Fiamme Oro è annunciato al via nei 100 metri sabato 14 luglio a Trieste. Dopo aver rinunciato ai Giochi del Mediterraneo di fine giugno, perché non ...

Marcell Jacobs e Filippo Tortu - due amici che vogliono riscrivere la storia dell'Atletica : La storia dello sport insegna, due campioni rivali che non si sopportano, che si guardano in cagnesco, sono una manna, rendono avvincente ogni sfida. Il discorso non vale per loro due, non c'è verso ...