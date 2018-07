Atletica – A Leira la migliore prestazione nazionale U23 per Leonardo Fabbri

sportfair

(Di domenica 15 luglio 2018) Il peso diinfrange i 20 metri a Leiria Un gran lancio sopra i 20 metri nel getto del peso, come non accadeva per un italiano da 14 anni. A Leiria, in Portogallo, il 21ennerealizza launder 23 anche all’aperto con 20,07 superando un primato storico, quello che apparteneva all’olimpionico Alessandro Andrei (19,92 il 28 maggio 1981 a Firenze). In questa stagione il fiorentino dell’Aeronautica aveva ottenuto anche il limite di categoria indoor portandolo a 19,95 sulla pedana di Padova il 13 gennaio. Oggi il giovane toscano, settimo nel 2017 agli Europei U23 e allenato da Franco Grossi, riesce a centrare lo standard di iscrizione per gli Europei di Berlino (6-12 agosto), fissato a 20 metri esatti. E aggiunge più di mezzo metro al record personale outdoor che era di 19,40 per salire al settimo posto nelle liste nazionali ...