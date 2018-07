Atletica – A Leira la migliore prestazione nazionale U23 per Leonardo Fabbri : Il peso di Leonardo Fabbri infrange i 20 metri a Leiria Un gran lancio sopra i 20 metri nel getto del peso, come non accadeva per un italiano da 14 anni. A Leiria, in Portogallo, il 21enne Leonardo Fabbri realizza la migliore prestazione nazionale under 23 anche all’aperto con 20,07 superando un primato storico, quello che apparteneva all’olimpionico Alessandro Andrei (19,92 il 28 maggio 1981 a Firenze). In questa stagione il fiorentino ...