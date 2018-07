Atenei sempre più selettivi in 2 su 5 si entra con il test

ilmessaggero

: Le migliori università? Ai vertici troviamo, come sempre, i due storici atenei britannici di Oxford e Cambridge...… - skuolanet : Le migliori università? Ai vertici troviamo, come sempre, i due storici atenei britannici di Oxford e Cambridge...… - iris_versari : RT @Radio3scienza: Oggi esploriamo alcuni dei nuovi corsi di laurea scientifici offerti dagli atenei italiani: un'offerta sempre più ampia,… -

(Di domenica 15 luglio 2018) ROMA Gli esami non finiscono mai. Lo sanno bene gli studenti che, archiviata la maturità da pochi giorni, ora devono già pensare aldi ingresso per l?università. E non...