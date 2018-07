Ariana Grande | per la cantante ' Dio è donna'

Nel video di God Is A Woman Ariana Grande con Madonna contro il patriarcato - tutte le citazioni dalla Bibbia a Pulp Fiction : Il video di God Is A Woman di Ariana Grande è certamente uno dei più opulenti, spettacolari e ricchi di riferimenti che la popstar abbia prodotto finora nella sua carriera. La clip che accompagna il nuovo singolo estratto dall'album di prossima uscita Sweetener è un coacervo di citazioni, simboli, provocazioni, che la cantante lancia a supporto della tesi del titolo, ovvero che Dio sia una donna e che dall'essere femmina dipenda ogni cosa, ...

ARIANA GRANDE torna alla musica dopo lo shock dell'attentato all'Arena di Manchester dello scorso anno: esce oggi il NUOVO SINGOLO "God is a woman", nel pomeriggio il Video ufficiale

Video - testo e traduzione di God Is A Woman di Ariana Grande - sensuale inno femminista da Sweetener : God Is a Woman di Ariana Grande è il secondo singolo ufficiale del suo nuovo album Sweetener. Il titolo stesso anticipa il tema del brano, che mescola sacro e profano in un sensuale inno femminista che esalta il piacere che una donna è capace di regalare. "Crederai che Dio è una donna" canta Ariana Grande, aggiungendo che "la vagina è un privilegio". Il brano ha un sound pop/r&b che ricorda lo stile del precedente album Dangerous ...

Ariana Grande sta collaborando con Madonna? I suoi fan sono convinti di sì : Un featuring tra Ariana Grande e Madonna sarebbe un sogno per milioni di fan sparsi in tutto il mondo. Un sogno che presto potrebbe diventare realtà. via GIPHY Gli Arianetors si sono scatenati con le supposizioni dopo aver visto una foto postata da Ariana nella quale la si vede accanto alla ...

Ariana Grande dal nuovo album Sweetener e il singolo God is A Woman all’impegno politico - foto e dichiarazioni : Dopo essere stata inserita dalla rivista TIME tra i giovani leader della sua generazione, Ariana Grande rivendica il diritto di essere un'artista schierata, di fare musica leggera ma di esprimere le sue opinioni liberamente senza essere condizionata dal Grande pubblico, di essere un'icona pop ma anche un'attivista. In vista dell'uscita del nuovo album di inediti Sweetener, prevista per il 17 agosto, la cantante appare sulla copertina del ...

Un album di duetti di Ariana Grande e Nicki Minaj? La coppia stuzzica il pubblico con l’idea di un disco congiunto : L'idea di un album di duetti di Ariana Grande e Nicki Minaj non sembra più, ormai, soltanto un auspicio del pubblico, ma un'idea capace di incuriosire la stessa rapper statunitense e anche la giovane popstar. L'attesissimo video musicale di Bed è uscito venerdì 6 luglio, ma le due cantanti e ormai grandi amiche potrebbero riservare al pubblico anche qualcos'altro. Sabato 7 luglio entrambe hanno suggerito l'ipotesi di una collaborazione ben ...