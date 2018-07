Argentina | Sampaoli non è più Ct | trovato l’accordo per la rescissione

C'è accordo divorzio Sampaoli-Argentina : Nonostante un contratto valido fino alla Coppa del Mondo del 2022, le parti hanno deciso di dividersi e i legali di Sampaoli, scrive il quotidiano di Buenos Aires, hanno ieri definito il divorzio, ...

Argentina - esonerato Jorge Sampaoli : riceverà una maxi bonuscita : Jorge Sampaoli esonerato dall’Argentina, il tecnico lascia la panchina dopo un Mondiale non all’altezza delle aspettative Jorge Sampaoli out. Il tecnico è stato esonerato dal ruolo di Ct dell’Argentina dopo il tonfo a Russia 2018. Dapprima l’Albiceleste ha rischiato di non superare il girone dei Mondiali, poi ha perso malamente contro la Francia finalista. A distanza di pochi giorni è dunque arrivata la decisione ...

Mondiali 2018 Russia - Argentina : la storia della rottura tra Sampaoli - Beccacece - Messi e i giocatori : La Nazionale Argentina, tra le 32 presenti al Mondiale, è probabilmente quella ad aver deluso di più. Un girone cominciato tutto in salita, con il pareggio con l'Islanda e il netto ko per mano della ...

Perché l'Argentina non esonera Sampaoli? : Il flop di Messi e compagni a Russia 2018 non ha ancora portato all'esonero di Jorge Sampaoli. In Argentina infuriano le polemiche e le critiche all'Afa (la federcalcio argentina), che in pratica non ha...

Jorge Sampaoli - la Federcalcio Argentina lo conferma ct : la mossa kamikaze : Jorge Sampaoli resta commissario tecnico dell'argentina, almeno per ora. Secondo quanto scrivono i media sudamericani l'AFA non ha congedato il tecnico nonostante il fallimento mondiale anche se i ...

Sampaoli resta ct dell'Argentina : ... che ha un contratto fino al 2022, per discutere i motivi dei cattivi risultati in Coppa del mondo.

Argentina - Sampaoli resta ct : ecco il motivo : L'Albiceleste non intende pagare la penale per uscire anticipatamente dal contratto dell'ex allenatore del Siviglia. Intanto, la Spagna nomina Luis Enrique come nuovo commissario tecnico

Mondiali Russia 2018 - Sampaoli confermato commissario tecnico dell’Argentina : AFA con le spalle al muro : Nonostante l’uscita di scena agli ottavi contro la Francia, l’Argentina ha confermato Jorge Sampaoli nel ruolo di commissario tecnico La disfatta Mondiale non costa cara a Jorge Sampaoli, che rimane saldo alla guida dell’Argentina. Chi si aspettava dimissioni o esonero rimarrà deluso, dal momento che l’ex Siviglia continuerà a guidare la Seleccion. L’AFA non ha intenzione di pagare la clausola di uscita ...

Sampaoli confermato alla guida dell'Argentina : Roma, 10 lug., askanews, - Nonostante un Mondiale da dimenticare con lo spogliatoio spaccato e un ct difatto esautorato dai giocatori, l'Afa, la federcalcio argentina ha confermato Jorge Sampaoli alla ...

Argentina : per Sampaoli si decide entro fine luglio : Dieci giorni dopo l’eliminazione dagli ottavi di finale dei Mondiali di calcio, Jorge Sampaoli, ct dell’Argentina, ha incontrato il presidente della Federcalcio (Afa), Claudio Tapia, e il suo vice Daniel Angelici. “L’incontro – informa, con un tweet, la stessa Afa – si è svolto nel campus di Ezeiza, è durato circa un’ora ed è stato incentrato sulle prestazioni della Nazionale albiceleste in Russia. ...

Argentina : Sampaoli - si decide a fine mese : ANSA, - ROMA, 9 LUG - Dieci giorni dopo l'eliminazione dagli ottavi di finale dei Mondiali di calcio, Jorge Sampaoli, ct dell'Argentina, ha incontrato il presidente della Federcalcio , Afa, , Claudio ...

Argentina : Sampaoli verso la rescissione : Il flop mondiale in Russia porterà al divorzio tra l’Argentina e il ct Jorge Sampaoli. Secondo lo spagnolo ‘Marca’ le parti starebbero studiando la rescissione consensuale. “Sampaoli non sarà più il ct – scrive il giornale iberico – Uno, perché nell’AFA (la Federcalcio Argentina, ndr) non lo vogliono né il presidente ‘El Chiqui’ Tapia, né il suo uomo di fiducia e presidente del Boca, ...