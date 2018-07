Argentina-Sampaoli | accordo sulla buonuscita | ecco i possibili sostituti

Mondiali 2018 Russia. Argentina - esonerato Sampaoli : 2 milioni di buonuscita : Manca soltanto l'ufficialità, ma l'avventura di Jorge Sampaoli sulla panchina dell'Argentina è praticamente già finita. Dopo appena un anno, il Commissario tecnico lascia l'Albiceleste al termine di ...

Argentina : Sampaoli non è più Ct - trovato l’accordo per la rescissione : Manca solo l’ufficialità ma ormai è tutto fatto: Jorge Sampaoli e l’Argentina si separano. Dopo il flop mondiale, scrive oggi il ‘Clarin’, la Federcalcio albiceleste ha deciso per la risoluzione. Nonostante un contratto valido fino alla Coppa del Mondo del 2022, le parti hanno deciso di dividersi e i legali di Sampaoli, scrive il quotidiano di Buenos Aires, hanno ieri definito il divorzio, con il tecnico riceverà ...

Argentina - esonerato Jorge Sampaoli : riceverà una maxi bonuscita : Jorge Sampaoli esonerato dall’Argentina, il tecnico lascia la panchina dopo un Mondiale non all’altezza delle aspettative Jorge Sampaoli out. Il tecnico è stato esonerato dal ruolo di Ct dell’Argentina dopo il tonfo a Russia 2018. Dapprima l’Albiceleste ha rischiato di non superare il girone dei Mondiali, poi ha perso malamente contro la Francia finalista. A distanza di pochi giorni è dunque arrivata la decisione ...

Mondiali 2018 Russia - Argentina : la storia della rottura tra Sampaoli - Beccacece - Messi e i giocatori : La Nazionale Argentina, tra le 32 presenti al Mondiale, è probabilmente quella ad aver deluso di più. Un girone cominciato tutto in salita, con il pareggio con l'Islanda e il netto ko per mano della ...

Perché l'Argentina non esonera Sampaoli? : Il flop di Messi e compagni a Russia 2018 non ha ancora portato all'esonero di Jorge Sampaoli. In Argentina infuriano le polemiche e le critiche all'Afa (la federcalcio argentina), che in pratica non ha...

Jorge Sampaoli - la Federcalcio Argentina lo conferma ct : la mossa kamikaze : Jorge Sampaoli resta commissario tecnico dell'argentina, almeno per ora. Secondo quanto scrivono i media sudamericani l'AFA non ha congedato il tecnico nonostante il fallimento mondiale anche se i ...

Argentina - Sampaoli resta ct : ecco il motivo : L'Albiceleste non intende pagare la penale per uscire anticipatamente dal contratto dell'ex allenatore del Siviglia. Intanto, la Spagna nomina Luis Enrique come nuovo commissario tecnico

