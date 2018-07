Arezzo | trattore si ribalta | muore pensionato

meteoweb.eu

: Muore schiacciato dal trattore: chi è la vittima - Corriere di Arezzo - Corrierearezzo : Muore schiacciato dal trattore: chi è la vittima - Corriere di Arezzo - Nazione_Arezzo : Muore schiacciato dal trattore - La Nazione - Corrierearezzo : Muore schiacciato dal trattore - Corriere di Arezzo -

(Di domenica 15 luglio 2018) Grave incidente nei campi questa mattina nell’Aretino: un uomo è morto sotto unche si èto durante un lavoro nei campi. Il 70enne,, stava lavorando in un terreno vicino casa, a Ciggiano di Civitella in Valdichiana () quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che poi si èto, schiacciandolo. Sul posto il 118, ma i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. L'articolosiMeteo Web.