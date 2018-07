Appuntamento con ' Alessandria barocca e non solo '

Niente lieto fine - nessun Appuntamento con la storia : Serena Williams ko in finale - Kerber regina di Wimbledon : Angelique Kerber vince Wimbledon: la tennista tedesca supera Serena Williams in quello che doveva essere il giorno “dell’appuntamento con la storia” Doveva essere il giorno di Serena Williams, è invece quello di Angelique Kerber. Super favorita della vigilia, la tennista americana è stata sconfitta in finale dall’underdog tedesca, in poco più di un’ora con il punteggio di 6-3 / 6-3. Per Serena Williams doveva essere la finale che avrebbe ...

Appuntamento al MANU con la musica klezmer : PERUGIA Dopo il successo del concerto di musica sufi svoltosi al MANU in occasione della scorsa edizione di Umbria Jazz, anche quest'anno il Museo archeologico nazionale dell'Umbria , piazza G. Bruno, ...

Secondo Appuntamento per il Dna Village di Marina di Ginosa. Questa sera - start alle 21 con la band 45Giri : Il Dna Village da lunedì 16 luglio apre anche allo sport con lezioni di spinning all'aperto, con l'istruttore Antonio Gerunda: ogni giorno, sino al giovedì, ore 18,30 19,30 e 19,30 20,30. Per ...

Combina un incontro con una chat erotica : all'Appuntamento trova la cognata : All'insaputa della moglie, si era iscritto a una chat di incontri, ma l'ultimo appuntamento fissato gli ha riservato una brutta sorpresa: ad attenerlo, in albergo, c'era la cognata. La vicenda, raccontata dal Messaggero, è accaduta a Scafati, in provincia di Salerno. Nonostante i tentativi di calmare la sorella della moglie, invitandola a mantenere il segreto, lei non ha sentito ragione. Venuta a conoscenza dei fatti, la donna ha deciso ...

Astronomia : a Monte Porzio Catone torna l’Appuntamento con le stelle d’estate : Dopo il successo della precedente edizione, torna a Monte Porzio Catone l’evento scientifico dedicato alla scoperta delle meraviglie del nostro cielo, in grado di affascinare adulti e bambini. La speciale serata astronomica, in programma sabato 21 luglio alle ore 20:00 presso Piazza del Duomo, è organizzata dall’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), attivamente impegnata da oltre 20 anni nel campo della promozione e ...

Venerdì 13 - secondo Appuntamento dei Venerdì di Luglio : Le vie del centro si animeranno con gli artisti di strada, che si esibiranno in spettacoli di giocoleria, mangiafuoco, funamboli, mimi, trampolieri, bolle giganti e strutture di palloncini. In tutte ...

QUENTIN40/ Video - con "Farhenheit" vince tra i giovani : Appuntamento in finale (Wind Summer Festival 2018) : QUENTIN40, il rapper si è fatto conoscere per il brano Farhenheit. E' considerato una delle migliori promesse musicali degli ultimi anni grazie a lavori di livello. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 00:28:00 GMT)

Wind Summer Festival : il secondo Appuntamento questa sera - giovedì 12 luglio 2018 - su Canale 5 : Chi si esibirà questa sera sul palco più ambito dell'estate? Scopriamo insieme tutti i protagonisti di questa seconda serata all'insegna della musica.

Prosegue la stagione della rassegna ALLEGRO CON BRIO 2018 : Sabato 14 luglio Appuntamento musicale - con #Tuttanatastoria. In viaggio con Pino ... : Durante gli intervalli fra gli spettacoli, il pubblico può stare nell'area conviviale attrezzata con una biblioteca sullo spettacolo mobile, teatrini emozionali per un solo spettatore e musica ...

Belgio - generazione d’oro ma perdente : secondo Appuntamento mancato dopo Euro2016 - le chance adesso sono solo 3 : Belgio fuori dai Mondiali di Russia 2018, la generazione d’oro dei vari Hazard, Lukaku e De Bruyne manca il secondo appuntamento dopo Euro 2016: il tempo scorre e le chance di fare la storia diminuiscono La prima delle due semifinali dei Mondiali di Russia 2018 ha dato il suo verdetto: la Francia batte il Belgio e stacca il primo pass per la finale. Se da una parte la Francia coccola i suoi baby talenti e accarezza il sogno di fare ...

Nel Parco Appuntamento con il cinema ed il teatro sotto le stelle : Per informazioni sui prossimi spettacoli di teatro si consiglia di visitare il sito di Xiao Yan o telefonare al 349.6952335. Per il cinema invece non è stato previsto un cartellone, i film saranno ...

Reggio Calabria : terzo Appuntamento con i dibattiti pubblici sulla raccolta differenziata : ... Giovanni Muraca; Nuccio Pizzimenti, del Coordinamento provinciale Enti locali di Fi, autore in questi giorni della proposta-progetto DifferenziAMOla 2.0, il caposervizio della Cronaca Reggio di ...

Messina : Appuntamento al Teatro dei 3 Mestieri con 'Scene con fermate' : Al Teatro dei 3 Mestieri di Messina in scena lo spettacolo 'Scene con fermate' di Loddo Continuano gli appuntamenti con "Fuori Scena", la rassegna di spettacoli all'aperto organizzata dal Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Giovedì 12 luglio alle ore 21.30 , con replica venerdì 13 sempre alle ore 21:30 è in programma " Scene con Fermate "- ...

Cinema intorno a Vesuvio - Appuntamento con Il Cratere di Silvia Luzi a Villa Bruno a San Giorgio. : Orario d'inizio spettacoli > ore 21.15 Infoline > 0815967493 Ingressi > Tutte le sere 4 ' e 3 ' con tessera Arci , che si potrà anche acquistare al botteghino della cassa nel corso delle serate, ed ...