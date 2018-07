Andrea Dovizioso | GP Germania 2018 | “È presto per fare considerazioni Ho lavorato troppo

MotoGP - GP Germania. Warm up : Pol Espargaró in testa - 2° Marc Marquez - 3° Andrea Dovizioso : Su un pista con temperatura perfetta, Pol Espargaró conquista il miglior tempo nel Warm up che apre la domenica del GP di Germania. Al Sachsenring lo spagnolo chiude in 1:21.230. Alle sue spalle si ...

Andrea Dovizioso - GP Germania 2018 : “Siamo veloci - ma in gara conterà la gestione delle gomme” : Andrea Dovizioso è soddisfatto della quinta posizione in griglia nel GP di Germania. Il pilota della Ducati, infatti, è riuscito oggi a correggere una prima parte di weekend che l’aveva visto fuori dal Q2. “È andata bene. Stamattina per pochi millesimi sono rimasto fuori dal Q2. Qui c’è equilibrio e siamo tutti al limite“, ha dichiarato il forlivese ai microfoni di Sky Sport MotoGP. “Qua la media va bene quindi ...

MotoGP - GP Germania. Prove libere 3 : Andrea Iannone in testa - 4° Valentino Rossi - 11° Andrea Dovizioso : 1 A. Iannone 1:20.438 2 D. PETRUCCI +0.099 3 C. CRUTCHLOW +0.177 4 V. Rossi +0.281 5 A. BAUTISTA +0.292 6 M. MARQUEZ +0.296 7 M. VI'ALES +0.335 8 J. LORENZO +0.337 9 A. RINS +0.352 10 D. PEDROSA +0.

Andrea Dovizioso - GP Germania 2018 : “Pedrosa è un esempio. Dobbiamo migliorare nella gestione delle gomme” : Giorno di conferenza stampa di presentazione del GP di Germania, nono round del Mondiale 2018 di MotoGP, e l’annuncio del ritiro di Daniel Pedrosa ha suscitato tante reazioni tra i piloti presenti. Andrea Dovizioso, centauro della Ducati, ha sottolineato le qualità dello spagnolo della Honda, ricordando alcuni episodi del passato: “Pedrosa è un pilota che ha lottato in tutte le condizioni. Ricordo la sua gara al Mugello nel 2001, ...

MotoGP - Casey Stoner : “Il Mondiale? Sarà dura per Andrea Dovizioso rientrare in gioco” : A margine di un incontro con la Nolan, l’azienda che gli ha fornito caschi per anni, Casey Stoner ha espresso il suo giudizio sull’andamento del Mondiale 2018 di MotoGP, da osservatore interessato, essendo collaudatore della Ducati. Ebbene, il due volte campione del mondo della classe regina, in sella alla Rossa ed alla Honda, non dà molte speranze ad Andrea Dovizioso, attardato di 61 punti nei confronti di Marc Marquez, leader della ...

MotoGP - GP Germania 2018 : il ridimensionamento di Andrea Dovizioso. Risultati molto distanti dal 2017 : La stagione di Andrea Dovizioso, e della Ducati nel suo complesso, si potrebbe riassumere con un termine: ottovolante. Raramente si è visto un sali-scendi simile in seno ad una scuderia e, nello specifico, anche a livello di piloti. Il romagnolo, vice-campione nel 2017 (altra annata nella quale ha vissuto diversi momenti particolari) sta attraversando un campionato che, per come era iniziato, è lontano anni luce da quello che tutti gli addetti ...

Valentino Rossi contro Andrea Dovizioso - lite sull'ultimo sorpasso/ Video - MotoGp 2018 Assen : gara rovinata : Valentino Rossi contro Andrea Dovizioso, lite sull'ultimo sorpasso al MotoGp 2018 di Assen: il dottore "mi ha rovinato la gara", la replica del "Dovi"... l’ultimo sorpasso al MotoGp 2018 di Assen ha acceso un botta e risposta tra i due piloti italiani. Oltre cento sorpassi, una gara ricca di emozioni ma anche di polemiche: Rossi e Dovizioso hanno gettato via la possibilità di salire sul podio al penultimo giro, con il Dottore pronto a ...

Andrea Dovizioso - GP Olanda 2018 : “Il sorpasso a Rossi? Ci è rimasto male - è normale. Ma io ero all’interno” : Andrea Dovizioso vede il bicchiere mezzo pieno dopo il quarto posto ad Assen. Dovi si stava giocando il podio, poi il tentativo di sorpasso su Valentino Rossi è costato a entrambi il podio.:“Lui ci è rimasto male ed è normale” – ha dichiarato il forlivese a Sky Sport MotoGP – “Abbiamo staccato ed eravamo pari. Diciamo che in questo caso chi è all’interno decide la staccata. Lui era all’esterno, ha ...

MotoGP - GP Assen : Marc Marquez in testa nel warm up - 2° Andrea Dovizioso - 9° Valentino Rossi : La domenica della MotoGP riparte da dove si era chiuso il sabato. Il più veloce nel warm up è ancora una volta Marc Marquez, che chiude davanti a tutti con 1:33.939. Un tempo sicuramente più alto ...

Andrea Dovizioso - GP Olanda 2018 : “Sono contento e fortunato. La gara? Difficile da decifrare” : Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare della quarta posizione sulla griglia di partenza del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha disputato delle ottime qualifiche, il poleman Marc Marquez è lontano appena 7 centesimi ma non è bastato per agguantare la prima fila. Il pilota della Ducati sarà come tra i favoriti per la vittoria e proverà a battagliare con il Campione del Mondo e Valentino Rossi, gli altri principali ...

MotoGP - GP Assen. Qualifiche : pole di Marc Marquez. 3° Valentino Rossi. 4° Andrea Dovizioso : Il campione del mondo uscente dovrà difendersi anche dagli attacchi delle due Ducati: vanno forte sia Jorge Lorenzo, reduce da due vittorie consecutive, sia Andrea Dovizioso, che alla vigilia delle ...

Andrea Dovizioso - GP Olanda 2018 : “Ho un buon passo gara - ma posso fare meglio di così” : Andrea Dovizioso (Ducati) si dichiara abbastanza soddisfatto al termine della prima giornata di prove libere in vista del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP. Ad Assen il forlivese ha chiuso in sesta posizione a circa mezzo secondo da Maverick Vinales, ma il distacco non preoccupa il portacolori della Ducati. “Non sono troppo soddisfatto del mio giro veloce, ma gli aspetti più importanti di questo venerdì sono altri – spiega il ...

MotoGP - GP d'Olanda - Andrea Dovizioso : 'Dobbiamo insistere sui dettagli' : I 49 punti di distanza dalla vetta occupata da Marc Marquez non preoccupano certo Andrea Dovizioso: "Non sono preoccupato e non è dobbiamo pensare al Campionato, è presto. Nelle gare succede di tutto, ...