Anche Orban molla Salvini L’alleato ungherese risponde così alla richiesta dell’Italia

(Di domenica 15 luglio 2018) La situazione migranti continua a mettere in subbuglio gli equilibri europei e soprattutto quelli italiani.la Germania prenderà 50 dei 450 migranti che sono a bordo di due navi di Gdf e Frontex. Lo rendono noto fonti di governo che definiscono i segnali che arrivano da altri Paesi Ue “un successo”. Ieri il premier Giuseppe Conte aveva fatto sapere che Francia e Malta si sarebbero fatte carico di 50 migranti a testa. “È il primo importante risultato ottenuto oggi, dopo una giornata di scambi telefonici che ho avuto con tutti i 27 leader europei”, aveva dichiarato. Ma la Repubblica Ceca non ci sta. “Ho ricevuto la lettera del premier italiano Conte in cui chiede all’Ue di occuparsi di una parte delle 450 persone ora in mare. Un tale approccio è la strada per l’inferno”, scrive su Twitter Andrej Babis, il premier della ...