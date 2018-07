Anche la Merkel prende 50 migranti

"Nessun accordo sul rimpatrio dei migranti" : Merkel smentita Anche dalla Polonia : Il governo di Varsavia ha smentito oggi di avere raggiunto un accordo con Berlino sul rinvio in Polonia dei migranti che avevano attraversato in maniera illegale il confine, come hanno già fatto ieri Repubblica ceca e...

Migranti - Conte : azioni condivise Anche nei salvataggi. Merkel : intesa con Grecia e Spagna : Il presidente del consiglio italiano ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri di accoglienza volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fattoinvece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue...

No Anche ai volenterosi. A Bruxelles Conte smonta pure il piano B della Merkel : veto sempre più possibile : Non solo è più che possibile il veto italiano alle conclusioni del consiglio europeo in corso a Bruxelles. Giuseppe Conte smonta anche il piano B di Angela Merkel. Vale a dire la "coalizione dei volenterosi" di cui la Cancelliera ha parlato stamattina prevedendo che questo vertice non produrrà intese all'unanimità di tutti i 28 Stati Ue sui migranti. Il premier italiano, che ha parlato per venti minuti con la leader ...

Non solo i migranti : Anche la riforma dell'Eurozona targata Merkel-Macron spacca l'Ue : Rischia di infrangersi contro il muro anche l'altro grande pilastro del "patto" di Meseberg stipulato da Angela Merkel ed Emmanuel Macron. Quello che ormai era chiaro da diversi giorni è stato formalizzato dal presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno nella lettera che ha inviato al presidente del Consiglio Ue Donald Tusk in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: "I governi sono divisi sulla condivisione dei rischi e sull'esposizione dei ...

Macron e Merkel minacciano le bAnche italiane - rischio crisi come nel 2011 : Guardate questo numero, non lo spread L'Italia ha replicato al documento franco-tedesco con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il quale si è detto contrario all'imposizione di target ...

Pre-vertice Ue su migranti : ok proposta Conte/ Bruxelles - no strappi : SAnchez-Merkel “punti unione con Italia” : migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier. I 10 punti della bozza italiana, Macron "proposta coerente"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 23:22:00 GMT)

SPY FINANZA/ BAnche e derivati - arriva il colpo da ko contro Deutsche Bank e Merkel : La vigilanza Bce ha deciso di accendere i fari anche sui derivati. E nell'occhio del ciclone finisce DB. Che ha in pancia titoli tossici nominali per 48 trilioni di euro.

Migranti - Angela Merkel : 'Collaboreremo con l'Italia - è Anche nostro interesse’ : Una fitta agenda di impegni internazionali per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'incontro con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, era certamente tra i più importanti e tra i temi al centro del confronto è stata data priorita' sulla questione [VIDEO] immigrazione [VIDEO]. Il premier italiano aveva usato toni piuttosto allarmistici. Servono soluzioni europee, il rischio in caso contrario è la fine di Schengen. 'anche la Germania è ...

Aerei e cannoni : l'Europa si fa Anche così - parola di Macron e Merkel : Deve essere il segno dei tempi. Al bilaterale franco-tedesco di martedì 19 giugno al Castello di Meseberg, a qualche chilometro da Berlino, i due leader più europeisti rimasti in circolazione, il Presidente francese Macron (che ha appena ricevuto il Prix Charlemagne ad Aquisgrana) e la Cancelliera tedesca Merkel, hanno fatto fatica a raggiungere un minimo d'intesa su alcuni dossier strategici per l'avvenire dell'Unione - ...

Conte vede Merkel a Berlino : fondi Ue Anche per reddito di cittadinanza : Il premier Giuseppe Conte è a Berlino per incontrare la cancelliera Angela Merkel. Priorità del governo italiano sono il lavoro e la lotta alla povertà. È questo, a quanto si apprende da fonti del ...

Conte in Germania per un'intesa sui migranti - - serve Anche alla Merkel - : Stasera a Berlino il faccia a faccia tra il premier italiano e la cancelliera tedesca, che sempre sulla questione profughi è ai ferri corti con il ministro dell'Interno Seehofer, pronto a 'respingere ...

Merkel-Conte : non solo migranti - Anche tema disoccupazione : La questione migranti costituirà una parte della bilaterale di oggi fra Angela Merkel e Giuseppe Conte a Berlino, ma certamente non l'unico tema. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen ...

G7 - tutti contro Trump. Merkel : deprimente il ritiro via tweet. E critica Anche Conte : Infine arriva anche la risposta di Trudeau: 'L'accordo storico che abbiamo concluso al G7 favorirà la prosperità dei cittadini e l'economia, proteggerà la democrazia, preserverà l'ambiente e ...

