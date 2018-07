Anche la Germania accoglierà 50 migranti ora al largo di Pozzallo Il governo | “Un

Migranti - Anche la Germania dice sì : anche la Germania , dopo Francia e Malta , farà la sua parte riguardo ai 450 Migranti arrivati su una nave a largo di Lampedusa e trasbordati su due navi militari. A quanto si apprende da fonti di ...

Migranti - Anche Germania ne prende 50 : ANSA, - ROMA, 15 LUG - anche la Germania prenderà 50 dei 450 Migranti che sono a bordo di due navi di Gdf e Frontex. Lo rendono noto fonti di governo che definiscono i segnali che arrivano da altri ...

Migranti - Palazzo Chigi : Anche la Germania accoglierà 50 persone : Dopo Francia e Malta, oggi anche la Germania ha dato la sua disponibilità ad accogliere 50 dei 450 Migranti recuperati al largo di Lampedusa e ora a bordo delle due navi ferme davanti a Pozzallo. È ...

Migranti - Anche la Germania dice sì all accoglienza di 50 persone : anche la Germania die sì alla richiesta del governo di accogliere i Migranti che erano diretti in Italia: 50 persone, come Francia e Malta. Le navi sono ancora in attesa al largo di Pozzallo, in ...

Migranti - Anche Germania ne prenderà 50 : 12.38 anche la Germania,dopo Francia e Malta, farà la sua parte riguardo ai 450 Migranti arrivati su una nave a largo di Lampedusa e trasbordati sulle navi di Frontex e della GdF in rada a Pozzallo. A quanto si apprende da fonti di governo, la Germania ne accoglierà altri 50. Le stesse fonti definiscono "un successo" i segnali che arrivano da altri Paesi Ue.

Migranti - Anche la Germania dice sì : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – anche la Germania, , farà la sua parte riguardo ai 450 Migranti arrivati su una nave a largo di Lampedusa e trasbordati su due navi militari. A quanto si apprende da fonti di governo, la Germania ne accoglierà altri 50. Per l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, si tratta di “un successo”. L'articolo Migranti, anche la Germania dice sì sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti : fonti governo - Anche Germania ne accoglierà 50 : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – anche la Germania, dopo Francia e Malta, farà la sua parte riguardo ai 450 Migranti arrivati su una nave a largo di Lampedusa e trasbordati su due navi militari. A quanto si apprende da fonti di governo, la Germania ne accoglierà altri 50. Per l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, si tratta di “un successo”. L'articolo Migranti: fonti governo, anche Germania ne accoglierà 50 sembra essere il ...

Migranti - Anche la Germania dice sì : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – anche la Germania, , farà la sua parte riguardo ai 450 Migranti arrivati su una nave a largo di Lampedusa e trasbordati su due navi militari. A quanto si apprende da fonti di governo, la Germania ne accoglierà altri 50. Per l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, si tratta di “un successo”.L'articolo Migranti, anche la Germania dice sì sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Migranti : fonti governo - Anche Germania ne accoglierà 50 : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – anche la Germania, dopo Francia e Malta, farà la sua parte riguardo ai 450 Migranti arrivati su una nave a largo di Lampedusa e trasbordati su due navi militari. A quanto si apprende da fonti di governo, la Germania ne accoglierà altri 50. Per l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, si tratta di “un successo”.L'articolo Migranti: fonti governo, anche Germania ne accoglierà 50 sembra ...

MotoGp - Germania Marquez in pole. Anche Petrucci in prima fila - sesto tempo per Rossi : Su di un percorso stretto e corto come questo, c'è da scommettere: sarà subito una battaglia tra il campione del mondo in carica e il maiorchino , 1'20"327: 3° a 57 millesimi dal catalano, , che il ...

Moto2 - GP Germania 2018 : tris italiano in qualifica! Pole di Mattia Pasini - in prima fila Anche Marini e Bagnaia! : Le qualifiche del Gran Premio di Germania 2018 della Moto2 hanno scritto la storia, quantomeno per quanto riguarda i colori italiani. Per la prima volta nella classe mediana, infatti, tutta la prima fila è tricolore, con la Pole di Mattia Pasini, che domani scatterà al fianco di Luca Marini e Francesco “Pecco” Bagnaia. Come spesso capita in questa stagione, il giro che ha regalato la Pole position, è stato realizzato in avvio. Mattia ...

Amica Europa : la Germania blocca la trAnche di finanziamenti UE alla Grecia perchè questa non ha ancora aumentato l'IVA : Comunque salta all'occhio la 'Solidarietà' europea, la 'Fratellanza' fra paesi: la Germania blocca un esborso necessario per l'economia greca, anche se in realtà si tratta di una pietra al collo di ...

La Grecia rinvia l'aumento dell'Iva in (sole) 5 isole - la Germania blocca l'ultima trAnche di 15 miliardi di aiuti ad Atene : La Germania ha bloccato la decisione del fondo salva-Stati Esm (European Stability Mechanism) sull'ultimo esborso da 15 miliardi di aiuti alla Grecia, dopo che il primo ministro Alexis Tsipras ha deciso di rinviare l'aumento dell'Iva nelle cinque isole dove sono presenti centri per migranti. La riserva messa oggi dalla Germania "è legata alla decisione del governo greco di non aumentare il tasso dell'Iva in cinque isole", ha spiegato il ...

Anche la Germania non esclude l'«Italexit» : La prima è una manovra di rigore da realizzare attraverso 'una politica di risparmi', che finirebbe per deprimere l'economia. Una cura 'ancora più forte' di quella Greca. È una ipotesi 'teorica, una ...