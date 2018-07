Ambiente | l’appello del vescovo di Cosenza ai turisti | “Rispettate la Sila e le nostre

meteoweb.eu

: RT @JacopoFo: Retweeted PeopleForPlanet (@peoplexplanet): #Starbucks a #Milano: l’appello dalle associazioni ambientaliste e dei @ComuniVi… - ComuniVirtuosi : RT @JacopoFo: Retweeted PeopleForPlanet (@peoplexplanet): #Starbucks a #Milano: l’appello dalle associazioni ambientaliste e dei @ComuniVi… - tittilatitti : RT @JacopoFo: Retweeted PeopleForPlanet (@peoplexplanet): #Starbucks a #Milano: l’appello dalle associazioni ambientaliste e dei @ComuniVi… - TAL77SVAD : RT @JacopoFo: Retweeted PeopleForPlanet (@peoplexplanet): #Starbucks a #Milano: l’appello dalle associazioni ambientaliste e dei @ComuniVi… -

(Di domenica 15 luglio 2018) Ildi, mons. Francesco Nolè, ha deciso di rivolgere un appello aiche trascorreranno le vacanze estive in Calabria: “A quanti si rifugeranno nella nostra bella, lungo lecoste, per riposare e rinfrancarsi, a quanti faranno attività estive qua e là con gruppi e realtà ecclesiali, l’esortazione a sentirsi ospiti accolti, custodi sapienti e non padroni di una natura che è una grande e bella pagina di Vangelo per l’umanità“, scrive Nolè sul settimanale diocesano ‘Parola di Vita’. “Mare o montagna, soprattutto dalleparti, appaiono ancora nella loro purezza e bellezza, nonostante la mano dell’uomo abbia, tante volte, cercato di deturparle il volto“. “Il Creato è quanto di più bello è uscito dalla mano di Dio, è via preferenziale per avvicinarsi a lui, così come è stato per tanti e tanti ...